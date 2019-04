Marcelo Núñez, locutor cordobés e hijo apropiado, busca a su madre mendocina

Marcelo Núñez es un locutor cordobés que desde hace muchos años busca a su madre biológica, nacida en Mendoza y que se fue a la provincia mediterránea a estudiar Medicina. Allí la mujer conoció al padre de Marcelo que era un profesor médico del Hospital de Clínicas de Córdoba, al igual que quien sería el abuelo del locutor. Pero ella nunca supo los nombres de ellos.

Marcelo es un hijo apropiado, como él mismo lo indica. Nació en Noviembre de 1965 y tiene un hijo de 25. Cada noche de miércoles tiene su programa de radio en Continental Córdoba que se llama Buscando el Origen, y que el 6 de marzo pasado inició su tercera temporada.

Tratando de encontrar su identidad, recorrió un largo camino en el que nunca encontró respuestas. Con la única persona que tuvo algún contacto fue con la partera, una mujer que murió hace unos 20 años, y que no quiso revelarle absolutamente nada de sus verdaderos padres.

"Yo busco a mi mamá hace muchos años. Si vive en Córdoba o en Mendoza, no lo sé. Nunca la conocí, soy apropiado y creo que nací en Córdoba y la verdad es que no sé nada de mi mamá ni de mi papá. Se que ella vino de Mendoza a estudiar a Córdoba, conoció a mi papá, quedó enbarazada y su madre la obligó a dejarme aquí", cuenta Ricardo a través del teléfono.

Asegura que "hay un error que es muy común y es que la gente piensa que los apropiados fueron solamente los de la dictadura militar, los hijos de los desaparecidos. No es así. En la Argentina hay más de 3 millones de apropiados, que no tienen que ver con épocas del terrorismo de Estado. Apropiados somos todos, los de la dictadura y los que hemos nacido antes de la dictadura. Hasta el día de hoy se siguen apropiando de niños en la Argentina".

"La apropiación en cuando alguien te suprime el derecho a la identidad, te inscriben en el Registro Civil como hijo legítimo sin serlo. Esa es mi situación: supresión de identidad".

Y agrega: "Nunca supe en qué circunstancias nací. Porque al haber supresión de identidad el primer registro público que tenés en el Estado es una partida de nacimiento que es apócrifa, con lo cual eso te cercena cualquier derecho y cualquier indicio de poder buscar tu verdadera identidad. Lo que sí sé es que la partera vendió aquí en Córdoba más de mil chicos, entre los cuales yo fui uno de ellos, y que paradójicamente es madrina de más de 300 y yo también soy ahijado de ella".

"Cada chico que ella vendía lo amadrinaba, como un sello de agua. Acá en Córdoba hubo dos y tres parteras famosas que se encargaban de ese tipo de cosas, de vender niños recién nacidos. Yo la busqué y la encontré hace más de 20 años, ya falleció. Pero en aquel momento la verdad es que no me quiso contar nada y por supuesto sabía que había cometido un delito. Sí me dijo que si no hubiera sido por ella yo hubiera terminado en una bolsa de plástico en un baldío", explicó Núñez.

Recuerda que "a los 6 años empecé a preguntar, me dí cuenta de que estaba viviendo en una casa que no era la mía, con gente que no conocía. Y cuando preguntaba empezaron a haber algunos problemas con mi padre porque no le gustaba mucho que le preguntara. A los 14 años me fui de casa a vivir solo. Igual después a mis padres, a los que me criaron los cuidé hasta que fallecieron. Mi papá murió hace 15 años y mi mamá hace 5 años. Volví y los cuidé porque una cosa no quita la otra".

"He buscado toda la vida a mi padre, a mi madre y en este camino de buscarlos participé de muchas charlas, en programas de TV y de radio, y me pasaba que cada vez que aparecía públicamente mucha gente me llamaba para pedirme que yo les ayudara a buscar a sus padres. Era algo que me causaba gracia porque siempre les decía lo mismo: no puedo encontrar los míos, cómo voy a encontrar los tuyos. Eso me hizo dar cuenta de que hay un vacío enorme en el Estado y en toda la sociedad"

Marcelo cuenta por último que "por eso es que a partir de esta búsqueda creamos este programa de radio que hacemos aquí en Córdoba y se llama Buscando el Origen, que terminó siendo como un puente entre la gente que busca a su familia, madres que buscan a sus hijos y también hijos que buscan a sus madres. Es uno de los programas más escuchados en Continental Córdoba, se emite para todo el país por Streaming y Facebook, y gracias a Dios hemos tenido mucho éxito".