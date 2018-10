El arribo de las plataformas digitales a Mendoza no sólo generó polémica dentro de la provincia, si no que también tuvo alta repercusión a nivel nacional, ya que al igual que aquí, los taxistas de todo el país se oponen a Uber y a Cabify.





Tanto es así que Marcelo Boeri, de la Asociación Civil de Taxistas Unidos de Buenos Aires, en diálogo con Radio Nihuil, consideró que Mendoza es la "primera provincia prostituta de Uber".





"Lo que pasa en Mendoza es que hubo un lobbysmo mercenario contratado y pago por Uber, camuflado bajo la pantalla circense de una decisión política de mejorar el transporte cuando es todo lo contrario, es la irrupción y la precarización del sistema", expresó Boeri sumamente molesto.





La asociación de la que forma parte Boeri nació justamente cuando Uber y Cabify llegaron a la Ciudad de Buenos Aires, a modo de organización y repudio a la instalación de las empresas extranjeras.





Ante la posibilidad de que allí se reglamente una ley similar a la de Movilidad sancionada en Mendoza, Boeri dijo: "Nosotros vamos a bregar porque en Buenos Aires no se replique esta decisión de habilitar a las plataformas. Estamos hablando de empresas que no acatan regulaciones sino que pretenden que las regulaciones se adecuen a sus necesidades. Nosotros tenemos que respetar la ley, que no está hecha para adaptarla a placer de los que quieren incumplirla".