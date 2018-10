Mendoza lanzó la campaña contra el sarampión y la rubéola

La ministra de Salud de Mendoza , Elisabeth Crescitelli, dio inicio a la campaña contra el Sarampión y Rubéola, en el hospital Notti.





Desde este lunes y hasta el 30 de noviembre, se vacunará contra el sarampión y rubéola a cerca de 125.000 chicos. Además recibirán, los niños una dosis adicional de la vacuna triple viral en forma gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos de Mendoza.





La vacunación es obligatoria. La primera dosis de la vacuna se coloca a los 12 meses y la segunda al ingreso escolar (5 años).





La ministra Elizabeth Crescitelli explicó que la campaña que se inició se desarrollará hasta el 30 de noviembre, y abarcará a todos los niños de entre 14 meses y 4 años. "Les pedimos a todos los padres, responsables de estas criaturas que se arrimen a los centros de salud, al Vacunatorio Central, y a aquellos centros cercanos al domicilio para vacunar a sus hijos", dijo Crescitelli.





payamedicos vacuna 03.jpg Foto: Prensa Gobierno de Mendoza



También la ministra informó que la campaña abarca toda Mendoza. "Se ha trabajado en los 18 departamentos capacitando al recurso humano para realizar esta campaña. Todos los centros de salud, con sus vacunatorios, están preparados para recibir a los chiquitos e inmunizarlos. La vacuna es totalmente gratis, y es muy importante que se vacunen. Esta es una campaña de refuerzo que se realiza cada cinco años", dijo.





Así también Iris Aguilar responsable del Vacunatorio Central destacó que: "Mendoza no tiene casos autóctonos de sarampión desde 1999, pero hay que reforzarla conciencia de eliminar el sarampión en nuestra Provincia y en el País, por eso hay que invitar a todos los papas a adherir a esta campaña de vacunación".





"Está asegurada la cantidad de dosis requerida en toda la Provincia, ya tenemos 100.000 dosis distribuidas, por lo tanto el insumo está garantizado. Solo hay que acercarse y vacunarse", agregó Iris Aguilar.





La profesional destacó además que la vacuna es gratuita, no se requiere orden médica, no importa si el niño tiene o no obra social. Y aunque el niño tenga el calendario de vacunación completa, tiene que darse esta dosis adicional, para evitar la introducción del sarampión y la rubeola en la Argentina.





payamedicos vacuna 02.jpg Foto: Prensa Gobierno de Mendoza



La vacuna que se aplica durante esta campaña es la triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis o paperas.





El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que provoca pequeñas manchas rojas en la piel, fiebre y síntomas respiratorios, además de una importante disminución de la inmunidad, lo que facilita la aparición de otitis, neumonía, convulsiones, encefalitis e incluso la muerte.





La rubéola se caracteriza por la presencia de fiebre, erupción en la piel y ganglios agrandados (principalmente en el cuello y detrás de las orejas). Cuando una mujer embarazada susceptible se expone al virus puede llevar a muerte fetal y neonatal y al síndrome de rubéola congénita con graves malformaciones en el recién nacido que producen sordera, ceguera y cardiopatías congénitas.





Al igual que el sarampión y la rubéola, las paperas son de origen viral y es una enfermedad que se caracteriza por inflamación de las glándulas parótidas (glándulas salivales). En casos graves, las paperas pueden afectar el sistema nervioso central, el páncreas, los testículos y ovarios y provocar orquitis (inflamación testicular), pancreatitis y encefalitis.





Las tres enfermedades se transmiten por vía aérea, a través de las gotas saliva que se eliminan al hablar, toser o estornudar o por el contacto directo con cualquier objeto contaminado con esas secreciones de la persona que está enferma.