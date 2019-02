Natalia Fioquetta, la mujer que abre caminos

Cuando se difundió el pasado miércoles la noticia de que las mujeres que trabajan en Vialidad Provincial podrán acceder a manejar la maquinaria pesada, la imagen que acompañó la noticia fue la de Natalia Fioquetta manejando una motoniveladora. Ella arrancó con ventaja, ya que pidió el traslado a la Seccional 3 -Maipú- y le permitieron comenzar a practicar antes de que comiencen los cursos en el mes de abril. La madre de Natalia, le dijo: "Te felicito. Estás en tu salsa Naty, seguí haciendo caminos, y ahora literalmente".

Natalia tiene 44 años, es mamá de cuatro hijos: Rocío de 22, Alejo de 20; Ana de 17, Bruno de 10. Tiene un nieto, Francesco, de 1 año e hijo de Rocío. Lleva 16 años trabajando en Vialidad. "He pasado por varios sectores, pero mi última función fue en Forestales, hacía inspecciones, permisos y eso. Estaba en la calle, pero no como ahora que puedo manejar equipos. Oficialmente estábamos como administrativas", explicó la godoicruceña.

Consultada si le tenía miedo a semejantes moles de acero, como son las máquinas viales, confesó: "Nunca me dieron miedo las máquinas. Las mujeres viales vivimos rodeadas de maquinaria pesada. Obviamente que estamos con la presión de no poder fallar, porque estamos muy observadas", dijo

"Esta administración ha apoyado todo lo que hacemos las mujeres para romper con el estereotipo machista y se jugó. Claudio Matilla, de la seccional Maipú fue el que inició este proceso de inclusión. Primero, nombrando a una chica capataz, Mónica Calderón, y lo hizo conmigo. También agradezco a mis compañeros de la zona Norte de la ripiera Centauro y a Rodrigo Gutiérrez, que me permitieron practicar con las máquinas, para que llegue más tranquila al curso. Además nos ha apoyado Rubén Infante", señaló Fioquetta.

"No todas somos mujeres de tacos altos que nos sentamos a no hacer nada. No ensuciamos y nos tiramos al piso si hace falta, como ellos, los varones", añadió.