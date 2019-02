Niña de 12 años fue violada y embarazada por su padrastro en Guaymallén

Un terrible caso de abuso sexual contra una menor de 12 años, que actualmente cursa un embarazo de cuatro meses, fue destapado este miércoles. El presunto violador, identificado como David Menacho, es el padrastro de la niña y se fugó antes de que se presentara la denuncia. Además, el OAL (Órgano Administrativo Local) denunció a la madre por un posible encubrimiento.

El caso fue dado a conocer por la periodista Silvia Santos en Canal 7 y Radio Nihuil. Según el relato de la madre todo comenzó hace siete años, cuando la pequeña tenía apenas cinco, y se investigó a Menacho por un presunto abuso sexual simple, es decir por tocamientos.

En 2015, el hombre que por pedido de la DINAF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) había sido excluido del hogar volvió a convivir con su mujer y las cuatro niñas. Las dos más chicas son sus hijas biológicas, pero la relación con la víctima y la otra niña era también de padre e hijas.

Desde ese entonces y hasta la actualidad, el sujeto habría abusado sexualmente de la menor, hasta que el pasado 10 de enero se confirmó que está embarazada.

"Me enteré que estaba embarazada y cuando le pregunté me manifestó que era de un compañero. No le creí porque le pregunté cuándo fue, dónde, y me decía que no se acordaba", dijo la madre de la niña.

Además, aseguró que ese mismo día el hombre volvió a la casa luego de más de un mes de ausencia, asegurando que había conseguido un trabajo en Córdoba y que todos podían irse a vivir a esa provincia.

"No me cerró el viaje inesperado que surgió de la nada. Yo no lo podía creer, pero mi hija me lo dijo con la mirada. Cuando le pregunté si había sido él, ella me miró fijo sin pestañear. Le pregunté a él y me dijo que pasó dos veces", continuó la madre.

Así lo descubrieron

Fueron las tías paternas de la niña las que notaron que le había salido una pequeña pancita, por lo que la madre decidió llevarla a la guardia de ginecología. Ese 10 de enero les confirmaron el embarazo, que actualmente cursa la 16º semana, es decir, poco más de cuatro meses.

"Me dijo que se iba a entregar, que lo dejara esa noche estar con sus nenas y yo le creí. Le di esa oportunidad para que se fuera, inconscientemente, porque esa misma madrugada desapareció", dijo la mujer.

El 15 de enero la mamá fue al OAL a relatar la situación y allí la acompañaron a hacer la denuncia correspondiente a la Oficina Fiscal 8 de Guaymallén, por la cual David Menacho se encuentra prófugo.

Posible encubrimiento

Actualmente la nena embarazada se encuentra bajo la tutela de una amiga de la familia, ya que fue separada del entorno familiar para mejorar la contención.

Además, Daniela Torres, coordinadora del OAL, confirmó que tienen sospechas de que hubo manipulación por parte de la mamá en el relato de la niña, cuando se investigó el presunto abuso sexual simple entre 2012 y 2014.

"Se hizo un cierre del proceso de dos años en 2014, donde no se pudo corroborar los indicadores de abuso sexual, suponemos por esa manipulación", afirmó Torres. Cabe destacar que en esa época, la nena tenía entre cinco y siete años.

No interrumpirán el embarazo

Torres también confirmó que, tras dialogar con la pequeña y la mujer que tendrá momentáneamente la tutela de ella y sus tres hermanas menores, les informaron que la decisión es seguir adelante con el embarazo.

"Se les hizo el abordaje terapéutico y se les dieron las posibilidades que tiene la niña respecto del embarazo, pero ella manifestó que quiere seguir adelante", dijo Torres.

Fuente: Diario UNO de Mendoza