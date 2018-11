Adrián Guirín fue condenado ayer a 4 años de prisión efectiva por 90 estafas a clientes que le pagaron por la organización de cenas de egresados, casamientos y fiestas de quince y se encontraron con la desagradable sorpresa de que había huido incumpliendo los servicios contratados.

"No me quedé con un peso de nadie: lo juro por mi hijo", aseguró el ex titular de la firma Golden Fest antes de ser declarado culpable.