OSEP controlará el ausentismo docente por razones de salud

A partir del 1 de septiembre, el ausentismo docente por razones de salud será controlado por la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), que incluirá un sistema de seguimiento permanente y médicos auditores para determinar que la dolencia que se acredita es real. Alcanzará tanto a maestros como a celadores.

Así lo anunció, después del mediodía, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo , quien en un día en el que se levantó más intenso de la cuenta, no ahorró sopapos, durante la presentación, para el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), para el ex director general de Escuelas del peronismo Carlos López Puelles y para los autores intelectuales de innumerables cursos de capacitación, sobre los que despotricó: "No servían para nada y se hacían para no ir a clases".