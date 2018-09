Paco Pérez: "Creo en la Justicia mendocina, no en la de Comodoro Py"

El ex gobernador Francisco Pérez se presentó ayer en los Tribunales, en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a prestar declaración por la causa que se le inició por la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, en diciembre de 2015, días antes de dejar la provincia en manos de Alfredo Cornejo.





Paco llegó a las 17.50 acompañado de su abogado, Juan Day, con quien se retiró luego de una hora de declaraciones ante el fiscal Santiago Garay.





"Creo en la Justicia, sin lugar a dudas, sobre todo en la mendocina, no tanto en Comodoro Py", manifestó a UNO el ex gobernador cuando se le consultó por los casos de corrupción que se están investigando y que tienen a algunos ex funcionarios nacionales detenidos e imputados.





Quiso marcar una diferencia entre los que pasa en los tribunales locales y los de Capital Federal, por donde han pasado desde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la que tuvo un fuerte vínculo, hasta ex ministros y funcionarios de menor rango.





Además, dijo "estar tranquilo" y que no teme que pueda ser alcanzado por las denuncias de irregularidades que pesan sobre la obra pública del gobierno anterior, sobre todo a nivel nacional.

"Tengo la sensación que tiene la mayoría de la población, y creo que la Justicia es la que va a decidir", manifestó sobre el caso de los cuadernos de las coimas.





De la actualidad del país y de la provincia solo dijo: "Sé que hoy (por ayer) vino el Presidente y espero que haya traído buenos anuncios para la provincia y que la Argentina salga adelante".





"La situación la veo como todos, difícil y dura, pero esperemos que pronto mejore", expresó escuetamente cuando se le pidió un análisis del momento actual de los argentinos.





Alejado de los medios y con poca exposición pública, dijo que por ahora no piensa en volver a la política. "Estoy trabajando en la actividad privada y con mi familia. Salir a hablar no es el rol que me ocupa. La opinión sobre la política la tienen que hacer los que hoy militan la política y los dirigentes que están vigentes", manifestó quien fue gobernador de Mendoza entre 2011 y 2015.





Francisco Pérez está acusado de falsedad ideológica en una causa que se le inició por la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia. "Se ordenó la intervención provisoria, por seis meses, de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia. Fue a instancias de una denuncia que hizo la Municipalidad de Rivadavia por un conflicto grave que tenía, por una retención indebida de fondos, causa penal que se inicia en el 2012", explicó el ex gobernador.





"El Ente Provincial Regulador Eléctrico me sugirió la intervención para evitar que se profundice ese conflicto y que perjudique el servicio eléctrico de los usuarios de Rivadavia. Designé a un interventor (Sergio Gustavo Boverman) y se prorrogó, por 180 días, con los mismos argumentos de mi decreto pero con uno del actual gobernador, el licenciado Cornejo", dijo Pérez recordando que la intervención se dio en diciembre, días antes de dejar el poder.





Se lo acusa "de falsedad ideológica porque el denunciante es el abogado del presidente la cooperativa eléctrica y dice que en los considerandos se apoya en el dictamen de Fiscalía de Estado, pero no fue a Fiscalía de Estado porque no tenía que ir, conforme a la ley 728. Tampoco el decreto del gobernador Cornejo fue a Fiscalía de Estado porque ésta interviene cuando el daño puede ser grave para el Estado provincial, y en este caso no se sabía que había daño o qué tipo de daño".





"Se intervino, se hizo una auditoría y se derivaron a distintas conclusiones. Algunas han terminado en causas penales que ya son tema de la cooperativa y del Municipio de Rivadavia", explicó Paco Pérez.

"Esto se originó apenas salí de la función pública y ahora vengo a aclarar con elementos jurídicos y administrativos lo que sucedió en ese momento", agregó descartando que se trate de alguna persecución o que se lo trate de perjudicar.





En mayo de este año Francisco Pérez fue sobreseído en la causa donde se lo acusaba de incumplimiento de funcionario público por la prórroga de un área petrolera a la empresa Chañares Herrados.

Estaba imputado por el otorgamiento de la prórroga por diez años de la concesión a una empresa que no contaba con los fondos para realizar la inversión requerida. Sin embargo, el juez de garantías David Mangiafico lo sobreseyó.





Como defensa ante las acusaciones, el ex mandatario aclaró: "El Poder Ejecutivo, dentro del marco regulatorio eléctrico, ley 6497, es la autoridad de control, ejecución y en el artículo 70 le da la posibilidad de intervenir una distribuidora eléctrica".





Entre la Municipalidad de Rivadavia y la cooperativa hay una causa penal de más de diez años porque la empresa eléctrica les habría cobrado un tributo a los usuarios.





Fuente: Diario UNO de Mendoza