Pastor Bonarrico: "Bolsonaro tiene un historial transparente, es intocable"

Jair Messias Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil con un amplio apoyo de las iglesias evangélicas de ese país. A miles de kilómetros, en Mendoza, el pastor evangelista y senador provincial, Héctor Bonarrico, vio en ese resultado algo positivo y alabó la figura del nuevo presidente de Brasil.

"Las leyes hacen falta, el orden hace falta", manifestó Bonarrico y agregó: "Por lo que he visto y me han contado multitudes de evangélicos de ese país, es lo que hace falta, un hombre serio, responsable, tradicional, que no esté ligado a la corrupción", señaló el pastor mendocino.

Para Bonarrico, Bolsonaro "tiene un historial transparente como nylon, en un hombre intocable", a pesar de las acusaciones en su contra de homófobo, racista y machista, entre otras cosas.

Según el senador mendocino, Bolsonaro va a hacer "cosas buenas" y destacó que el movimiento religioso, no solo en Brasil, sino también en Argentina está intentando influir en la política "porque todos los que tienen fe se han sentido defraudados" por la clase dirigente.





Fuente: Diario UNO de Mendoza