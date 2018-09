Pescarmona confesó cómo fue el pago de coimas

El relato del empresario ante la Justicia explica por qué su empresa casi quiebra.

"Me arrepiento de haberle pagado coimas a esos hijos de puta", manifetó ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo.

Según diario Clarín, Pescarmona no solo aceptó que pagó sobornos a ex funcionarios K, sino que también describió el modo con el que, según él, el propio ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, le exigió que le traspase de un modo no especificado acciones de IMPSA para poder así empezar a ganar licitaciones de obras públicas.





Señaló que el recorrido del dinero comenzaba con el recaudador Roberto Baratta, porque desde el Ministerio de Planificación Federal le dijeron que solo a través de una gestión desde Buenos Aires volvería a fluir el dinero en Caracas para Managua I.





En su declaración como arrepentido, habría detallado que Baratta pasó a buscar por su propia casa bolsos con plata. Y, como ya se dijo, aseguró que mantuvo al menos dos reuniones con el propio ex súper ministro De Vido.





Los investigadores judiciales creyeron en las palabras de arrepentimiento ya que entregó datos precisos que ahora se ahondarán, confirmó el medio porteño.





Pescarmona es oficialmente un "arrepentido" en el caso "cuadernos" porque así lo decidió el juez que instruye el expediente de corrupción más trascendente desde el retorno de la democracia en 1983, el doctor Claudio Bonadio.