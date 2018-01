Por lo menos hasta marzo no funcionará el programa de cuotas Ciudades de Frontera

Uno de los anhelos más reclamados por los comerciantes locales y la Federación Económica de Mendoza (FEM) para Navidad y Reyes Magos era la continuidad del programa Ciudades de Frontera, que ofrecía 12 cuotas sin interés en varias localidades de la provincia, todos los días de la semana y en todos los rubros.



Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre habitualmente con los pedidos de los niños en estas fechas, el deseo no se cumplió: el 6 de este mes terminó el plazo de vigencia del programa y la prórroga se discutirá recién en marzo, por lo que el verano pasará sin una herramienta útil para incrementar las ventas y, por ende, sin que el deseo se pueda cumplir.



La única buena noticia para los sectores involucrados en el tema es que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a partir de los reiterados pedidos de la FEM, tratará de obtener la prórroga del programa, cuando se reúna en marzo con los representantes de Atacyc (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compras).



El antecedente positivo es que ya se firmó el año pasado en octubre, tras los exitosos primeros tres meses del programa.



"La inquietud se ha trasladado desde la FEM a la CAME, a través de nuestro presidente, Adofo Trípodi, que además es secretario gremial en la cámara nacional. CAME quiere también que el programa Ciudades de Frontera continúe porque ha sido exitoso, las ventas mejoraron y se considera una herramienta útil para los comerciantes", expresó Mariano Ficarra, gerente de la FEM.



Lo concreto actualmente es que hasta marzo el programa no funcionará. Sin embargo, Ficarra es optimista y asegura que en caso de aprobarse la continuidad, no debería tomar mucho tiempo volver a aplicarlo.



"Cuando se tomaron las decisiones como hicimos en Mendoza en su momento, fue muy rápido. En una semana definimos todo, porque es una prórroga. No sería algo totalmente nuevo ni se cambiarían muchas condiciones del programa", informó el gerente de la FEM.



Algunas ventajas

A diferencia del Ahora 12, programa nacional de cuotas sin interés, el programa Ciudades de Frontera tiene ciertos aspectos que lo diferencian para mejor.



Los dos ejemplos más concretos son el ingreso de todos los productos, entre ellos los de óptica, juguetería y otros rubros que no estaban incluidos en el Ahora 12, y además que las compras en 12 cuotas sin interés pueden hacerse de lunes a viernes, y no sólo de jueves a domingo, como en Ahora 12.



"Sería una buena iniciativa por parte de ellos (Atacyc) volver a prorrogar este tipo de programa que tanto necesitan las ciudades de frontera y que ha dado resultados positivos, que se ven reflejados en el comercio. Si bien no ha sido tremendamente determinante, es una herramienta útil, que viene mejorando los índices de crecimiento y lo sostienen. Por ejemplo, la brecha se ha ido achicando con respecto a las compras en Chile y ya no es tan conveniente ir a comprar una notebook o un smartphone", aseguró Ficarra.



Así funcionó

El convenio entre la CAME y Atacyc se aplicó con las tarjetas Visa, Mastercard, Cabal y Américan Express en 75 localidades del país y rigió desde el 7 de julio hasta el 6 de este mes, para todos los comercios y establecimientos que ya se encuentran habilitados a operar en 12 cuotas y cuyos códigos postales registrados ante las emisoras se encuentran en el documento.



En Mendoza, solamente funcionó en 7 localidades: Ciudad, Las Heras, Tunuyán, General Alvear, Malargüe, San Rafael y Uspallata. En caso de obtener otra prórroga, se volvería a aplicar en las mismas ciudades.



Fuente: Diario UNO de Mendoza