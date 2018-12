Preocupa el creciente uso de "la pastilla del día después" en adolescentes

Cada vez más adolescentes y jóvenes consumen de la "pastilla del día después". Es una tendencia que alarma por su uso indebido ya que muchas mujeres lo toman de manera frecuente como si fuese un anticonceptivo regular, cuando en realidad es para situaciones de emergencia.

Roxana Cabrera, Directora del Programa Provincial de Salud Reproductiva, explicó que es un método de anticoncepción de emergencia que se utiliza para evitar un posible embarazo. Se toma inmediatamente después de haber tenido relaciones sexuales sin protección o cuando el método falló.

La pastilla del día después actúa inhibiendo la ovulación. Por lo que las mujeres que hagan uso de ella verán un cambio en las fechas de su período.

Desde el momento en que sucede el hecho, hay hasta 5 días para tomarla pero es fundamental hacerlo cuanto antes para que tenga la mayor efectividad posible.

Sin embargo, Cabrera resaltó que si al momento de ingerir la pastilla, la mujer ya fecundó, la píldora no tiene efecto alguno.

"Si ya ovulaste o estas ovulando, no te inhibe la ovulación. Por lo tanto, vos podes quedarte embarazada por más precozmente que la tomes, y por eso no se la debe utilizar como método anticonceptivo", afirmó

Sobre el mito de que son abortivas, profesionales de salud lo niegan rotundamente y explican que en caso de que la joven lo tome y no sepa que está embarazada, no se le produce daño alguno al feto.

Sin graves efectos

La Directora del Programa Provincial de Salud Reproductiva afirmó que las chicas las pueden tomar las veces que quieran, sin que le ocasione daños a su organismo o que pierda efectividad por su uso reiterado.

"Lo único que te puede pasar si las tomas muy frecuentemente es tener irregularidades en el ciclo menstrual, estado de nauseas, vómitos, desgano", sostuvo.

Sin embargo, resaltó que la usuaria debe saber que no es un anticonceptivo con efectos a largo plazo, sino para la situación puntual.

"Sirve para el accidente puntual que tuviste, ya sea si te olvidaste de tu anticonceptivo regular, si se te rompió el preservativo, si te atrasaste en el inyectable. Para todas estas ocasiones vos podes usar el anticonceptivo que es de emergencia y te protege para esa relación sexual específica", manifestó

Desde el Ministerio de Salud lo que tratan de hacer es captar a "aquella usuaria que está todo el tiempo usando la pastilla del día después". Señaló que deben ver cuál es el problema que tiene la chica para acceder a un método anticonceptivo regular como puede ser un DIU, un implante o cualquier otro.

"Hay que ver porque hace su uso de manera reiterada. Tal vez no le hace efecto otro método, tal vez no le gustó o no adhiere", agregó.

Cabrera dijo que lo importante es que cada mujer logre dar con un método anticonceptivo adecuado para ella que sea regular y seguro.

De venta libre

Cabrera explicó que no se necesita receta para su compra y se puede adquirir en cualquier farmacia. Sin embargo, si la mujer no puede acceder por cuestiones económicas y no tiene obra social, tiene la opción de acercarse a cualquier salita de salud u hospital público para que la asesoren y se la den de manera gratuita.

Fuente: Diario UNO de Mendoza