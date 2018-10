Presupuesto 2019: la inversión en obras superará los $12.000 millones

Lo dijo y todo indica que lo cumplirá: Alfredo Cornejo llegará al final de su gestión con las cuentas saneadas. Así, como hacía años que no sucedía en la provincia, el Presupuesto 2019 que se presentó ayer en la Legislatura, llegó con superávit. Es decir: no sólo no habrá que pedir endeudamiento, sino que se tiene previsto un sobrante de $6.773 millones.