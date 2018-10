Presupuesto 2019: la ministra de Hacienda cruzó a Tanús

La ministra de Hacienda, Paula Allasino, en diálogo con radio Nihuil, cruzó a Jorge Tanús sobre las críticas que vertió acerca del proyecto de Presupuesto 2019 que se presentó el viernes en la Legislatura de Mendoza.





Tanús, entre otros, señaló que la amortización de la deuda no estaba contemplada en el escrito y requerirá más endeudamiento para hacerle frente.





Allasino no tuvo problemas en "recordarle" al justicialista los motivos por los cuales Mendoza debió tomar compromisos. "Nos tuvimos que endeudar porque no se pagaban los sueldos", dijo y se justificó: "Siempre es malo endeudarse pero dejaremos saldos controlables y las gestiones futuras no tendrán problemas".





En relación a los cuestionamientos respecto a la falta de inversión para las economías regionales que surgieron desde el FIT, Allasino lanzó que el Ejecutivo espera destinar más de $12 millones en obras pero que "el motor que debería impulsar ese sector es el privado y no el Gobierno".