Quién es el radical que le hará frente a Jaque en Malargüe

En las tierras más sureñas de Mendoza no habrá reelección. Allí el ex gobernador, hoy librero, el peronista Celso Jaque no descartó subirse a la pelea por la comuna y en frente se encontrará con Fernando Glantigny, quien tiene el aval de Alfredo Cornejo.

El hoy presidente del Concejo Deliberante pretende mantener dentro de Cambia Mendoza a todos los partidos que generaron el triunfo en 2015. Precoz en su lanzamiento, en octubre ya adelantó que peleará por la intendencia.

En Malargüe, el longevo intendente Jorge Vergara, quien el 21 de este mes cumplió 80 años, cree haber cumplido también no sólo con la tarea de recuperar para el radicalismo la comuna, luego de 20 años de gobierno peronista de los cuales dos períodos los comandó el ex gobernador Celso Jaque, sino con hacer una gestión que le permita al partido pensar en un periodo más. Por eso, a diferencia de la mayoría de los intendentes oficialistas, no piensa ir por la reelección.

En cambio, respaldó a su alfil, Fernando Glantigny, hoy presidente del HCD y quien tiene también el aval de Cornejo para lanzarse y se esfuerza por mantener buenas relaciones con todos los partidos de su frente que colaboraron con el triunfo del 2015.

"El intendente no tiene intenciones de un nuevo mandato, por eso también su apoyo a mi candidatura. En octubre adelanté que quiero ir por la intendencia y acá contamos con todo el apoyo no sólo del radicalismo en pleno, sino de todos los partidos que conforman Cambia Mendoza, el MOPOMA (Movimiento Popular Malargüino), el PRO y el PD" dijo Fernando Glantigny, presidente del Concejo Deliberante de Malargüe

El concejal, que acompañó a Vergara cuando fue diputado provincial, pasó por el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y también por el deliberante del 2006 al 2010, viene posicionándose desde hace tiempo. El año pasado fue quien hizo de intermediario para que más de 160 obreros que habían sido despedidos por la empresa Chediak, en una obra en Malargüe, pudieran ser tomados por la empresa a la que se le asignase la obra desde Vialidad Nacional.

En diciembre acompañó al gobernador Alfredo Cornejo en su viaje a Buenos Aires a la firma de la licitación de Portezuelo del Viento. El miércoles estuvo en la Peatonal Sarmiento participando de la promoción la Fiesta Nacional del Chivo.