"Recontrapreocupados por las muertes de los cóndores, es terrible"

El alerta sigue. Ya son 90 las muertes de cóndores en Argentina en menos de dos años, de los cuales 34 se registraron en Mendoza. Pero la novedad de los últimos días está dada por la pérdida de otros 23 ejemplares en La Patagonia.





Luis Jacome, presidente de la Fundación Bioandina, habló con Diario UNO y se mostró muy preocupado por la utilización de agrotóxicos, que son fulminantes para los animales. "Estamos recontrapreocupados por el tema, es terrible lo que está ocurriendo. Las muertes masivas de cóndores se registraron en Rinconada (Jujuy), pasando por el centro de Mendoza y ahora en la Patagonia. Ni siquiera sospechábamos que esto iba a pasar. Sí había problemas con cebos tóxicos que usaban los pobladores, pero no con la magnitud que se usan ahora los agroquímicos para matar pumas, zorros y perros, pensando que así controlarán a los carnívoros que atacan a su ganado". Argumentó que "esto es contraproducente porque matan carnívoros que son carroñeros contaminando el suelo y poniendo en peligro la vida humana".





"Las muertes en la Patagonia las acabamos de dar a conocer. Esto es terrible para nosotros, porque es como tomar conciencia de que en el país sumaron 90 cóndores muertos y sobre una población sudamericana de 6.700 estás hablando de 1,4 por ciento de la población", explicó.





También detalló que "el cóndor es al ave voladora más grande del mundo, vive exclusivamente en Sudamérica desde Venezuela a Tierra del Fuego. De hecho con el pico que tiene puede abrir los cueros de animales más grandes y habilitar a los carroñeros más chiquitos a comer, con lo cual hace efectiva la cascada de carroñeros y la limpieza del ambiente. Y por el lado de la cultura, ha sido un animal que hace miles de años ha sido honrado por los pueblos originarios de Sudamérica".





"Hace 30 años que estamos trabajando para reproducir, liberar cóndores y rescatarlos. Rescatamos 311 en Argentina y logramos criar 65 pichones. Para volver a reproducir 90 adultos necesitamos 150 o 200 años de trabajo", resumió.





Jeniffer Ibarra, de Fundación Cullunche reconoció que "sabemos de los 34 cóndores que murieron en Mendoza, pero es lo que se puede ver, eso no quita que en otras partes de la provincia estén ocurriendo estas muertes. Es una costumbre muy arraigada la de envenenar carne para matar predadores, como los pumas, los zorros y los cóndores, porque los puesteros te insisten que el cóndor mata bichos y no es así".





"Se está trabajando en la cuestión informativa para que los puesteros dejen de tirar veneno. Senasa sacó una prohibición que a nosotros no nos llena porque si bien prohibió varios agrotóxicos hasta dentro de un año, no prohíbe el granulado que utilizan para los cultivos y no sacaron nada sobre la trazabilidad y la prescripción. O sea que si comprás agrotóxicos, el agrónomo tiene que prescribirlos, les guste o no. Como si vas a comprar un medicamento a la farmacia, sea con una autorización".





Fuente: Diario UNO de Mendoza