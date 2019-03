Reelección: los intendentes del PJ piden suspender la audiencia de conciliación de la Corte

El abogado Efraín Quevedo Mendoza, representante de los cuatro jefes comunales del PJ que presentaron un pedido de inconstitucionalidad del decreto que impide las reelecciones indefinidas, pidió este martes suspender la audiencia de conciliación a la que los había citado la Suprema Corte de la Justicia mendocina.

El escrito ingresó minutos después del dictamen del fiscal de Estado, Fernando Simón, en donde éste le aconsejaba al máximo tribunal rechazar el planteo de los intendentes. Sin embargo, según el letrado de los caciques peronistas, ellos desconocían este dictamen al momento de pedir la postergación de la audiencia.

"Nosotros entendemos que hubo un error de procedimiento, que es que se llamó a un tribunal plenario en un momento procesal que no es el que corresponde, por lo tanto no tendría validez ni el tribunal llamado a plenario ni tampoco la audiencia de conciliación. Hay una norma de procedimiento que no se respetó", explicó técnicamente Efraín Quevedo Mendoza, representante legal de los intendentes.

Según el profesional, en la ley Orgánica de Tribunales 4.969 está previsto que se llame a esta conciliación "cuando se va a dictar el fallo, es decir cuando se va a emitir sentencia, pero no para tramitar el procedimiento y esa es la irregularidad que nosotros hemos denunciado", amplió.

Ahora con este freno técnico a la audiencia de conciliación, es necesario que se informe al Gobierno provincial lo ocurrido y éste deberá responder, para que luego la Corte pueda fijar una nueva audiencia.

En el Gobierno interpretaron este pedido legal como una estrategia de los caciques peronistas para dilatar aún más el fallo de la Corte, con la idea de que pueda conocerse después de las PASO, en donde podrían confirmarse como candidatos a intendentes.

Pese a solicitar la suspensión de la audiencia de conciliación y en una postura casi dual, el representante legal de los intendentes sorprendió al decir que los jefes comunales involucrados sí van a ir a la cita de la Corte: "Los intendentes quieren escuchar una propuesta si es razonable, por eso vamos a ir la Tribunal. Si la audiencia se hace informalmente podremos escuchar la propuesta, pero si se quiere hacer de manera formal no vamos a participar".

Por Rosana Villegas

Fuente: Diario UNO de Mendoza