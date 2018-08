Revuelo en la Legislatura por una amenaza de bomba a Montero

Luego de revisar hasta el último rincón, la Policía se aseguró que no había ningún artefacto explosivo en la oficina de Laura Montero , y la actividad siguió con normalidad.



El llamado se hizo al 911 en la mañana de este martes, e inmediatamente la brigada de explosivos se hizo presente en la Legislatura.



Laura Montero indicó a Radio Nihuil que los investigadores ya detectaron el teléfono de quién llamó para alertar sobre una bomba.

La semana pasada, luego que la funcionaria se expresara a favor del aborto , recibió miles de mensajes a su Whatsapp, muchos de ellos de agravios y amenazas por su postura.



Ella lo hizo público y se puso a disposición de la Justicia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, debido a que violaron su privacidad.



Luego de esta amenaza de bomba en su despacho de la Legislatura, indicó: "La verdad que no sé si asociarlo. Es probable, pero no quiero levantar mucho esto. Son cosas que a veces suceden y espero que la intoletrancia no sea lo que reine en esta época".

"Lo que necesitamos es entender que en la Democracia se debaten ideas distintas, que podemos querer a llegar a los mismos objetivos que es el bienestar general", dijo Montero.







Agregó: "En este tema en particular es que disminuyan las muertes de mujeres, que haya menos abortos, algunos piensan que es por una vida, yo pienso que es por otra y muchos pensamos que es por otra. Pero esto no tendría que ser un motivo de violentar a nadie y mucho menos de amenazar a nadie".