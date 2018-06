Salgado seguirá libre y no irá a la cárcel hasta que no se agoten las instancias

Por primera vez en la historia de Mendoza, la Justicia impuso una pena de cumplimiento en la cárcel por corrupción política. El ex intendente de Santa Rosa por el Frente para la Victoria (FPV) Sergio Salgado fue condenado por la Segunda Cámara del Crimen de San Martín a 5 años de prisión, que deberá saldar tras las rejas cuando la sentencia quede firme.

Para que ello ocurra, la condena deberá pasar por dos etapas de revisión que sin duda la defensa de Salgado, integrada por los penalistas Carlos Moyano y Sergio Carreño, demandará con el fin de revertir el fallo en contra.

El primer paso es ir a la Suprema Corte de Mendoza . Si el recurso no prospera, se podría ordenar la inmediata detención de Salgado, pero la defensa del ex intendente reclamará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si esta acepta abrir el caso y ordena que se suspendan los efectos de la condena hasta que resuelva, no podría ser enviado a la cárcel.