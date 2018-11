Sanrafaelinos en concierto en el corazón de Mendoza

La referente del folclore local e hija del recordado Mariano Cacace, estará mañana con una propuesta diferente para los mendocinos.





En el restó Migajas (25 de Mayo y Colón, Ciudad), a partir de las 13, se presentará Fabiana con varios artistas invitados para disfrutar de un almuerzo a pura música autóctona. La entrada para presenciar el recital tiene un costo de $100 y se adquiere en el mismo lugar de comidas.





Homenajeando al Santo Patrono de su departamento, la artista realizará un espectáculo de música cuyana junto a los coterráneos y excelentes guitarristas Beto y Julio Tobares, que brindarán un repertorio de folklore argentino, tangos y música latinoamericana, anticipándose al Día de la tradición (10 de noviembre).





"Es el mes de la tradición, el mes de la música y vamos a hacer un espectáculo también homenajeando a nuestro patrono San Rafael Arcángel que fue el 24 de octubre. Por eso he invitado a dos grandes músicos que suelen acompañarme. Vamos a brindar un espectáculo variado en tres partes. La primera va a ser íntima donde voy a cantar algunas canciones sólo con mi piano, después otra parte va a ser en conjunto con los invitados y luego ellos harán su show como dúo instrumental, donde abarcan diferentes ritmos del folclore y del tango", expresó Fabiana a Escenario.





Esta propuesta es con el fin de hacer un almuerzo acompañado de música como condimento para celebrar la tradición.





"El restó está en el corazón de Mendoza y tiene una propuesta muy accesible en cuanto a precios. La excusa es poder juntarnos al mediodía y celebrar la música y la amistad. Van a haber invitados sorpresa que también van a ser parte de esto. Por otro lado voy a estar en la Fiesta Provincial del Turismo junto a Raly Barrionuevo y luego quiero hacer un cierre para este 2018", dijo la artista.





Cerrando la nota, Cacace contó que tiene proyectos de cara al 2019 en los cuales ya está trabajando. "Para el 2019 la idea es poder estar en algunos festivales folclóricos y hacer viajes a la Capital Federal para difundir, porque después de la muerte de mi papá no volví con la música. Hace un tiempo me entrevistó Héctor Larrea y me dijo "te esperamos, traé material". También estoy con una grabación que es la previa del disco. Quiero viajar para seguir difundiendo la música de cuyo y justamente este año estoy cumpliendo 25 años dedicada a esto", cerró fabiana.