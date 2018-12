Se conocerá el veredicto en la causa por delitos de lesa humanidad en la fábrica Ford

El Tribunal Federal de San Martín emitirá el martes un veredicto en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la planta de la localidad bonaerense de Pacheco de la empresa automovilística Ford durante la última dictadura cívico militar.

De esta forma, se pondrá fin a un proceso en el que se analizaron crímenes contra 24 trabajadores de la planta automotriz entre marzo de 1976 y el mismo mes del año siguiente.

Los acusados son el ex gerente, Pedro Müller, el ex jefe de Seguridad, Héctor Francisco Sibilla y el ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros.