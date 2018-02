Se debatirá en audiencia el futuro del servicio de micros

Hoy a las 10, en la Nave Universitaria se realizará la audiencia pública para tratar el proyecto para generar una nueva red integral de transporte en el área metropolitana. Se intentará ir definiendo una estrategia para mejorarles la prestación a los 335.000 usuarios diarios que hoy tiene el sistema, que recorre anualmente 82 millones de kilómetros, y tratar de modificar los resultados de la proyección a futuro, que indica que hay una tendencia a utilizar cada vez menos el transporte público. Hoy habrá 44 oradores, que van desde organizaciones vecinales hasta sindicalistas y políticos, y la audiencia podrá será abierta y observada por quien lo desee.



Es simple: que cada vez haya menos vehículos en las ciudades potenciándose el uso del transporte público, haciendo que el usuario deba dedicarle el menor tiempo posible a viajar desde su casa hasta el sitio dónde trabaja. ¿Es utópico? Quizás, pero "no hemos pensado en una red ideal que sea imposible de pagar, sino en una en donde se disminuya el tiempo de viaje del usuario y se viaje mejor", dijo ayer el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.



Si bien no es vinculante la audiencia de hoy será utilizada, según sostienen, para ajustar el proyecto. Además "5.000 usuarios han participado de la encuesta que realizamos desde nuestro sitio web y que nos permite tener mayor claridad sobre las necesidades y requerimientos del usuario", indicó el funcionario. Asimismo la secretaría perfilará cómo se integrará el Ente de Transporte.



Se pretende poner en práctica la nueva red durante 2018, pero si así se logra, será en algunos de los períodos de receso del año, es decir julio o diciembre, fuera de épocas de clases.



Los números

Las grandes ciudades tienen el mismo problema: el ciudadano gasta demasiado tiempo de su día en viajar ida y vuelta de su casa a su trabajo. Mema dijo que hay una tendencia a que hay cada vez más personas, para reducir ese tiempo, prefieren usar su vehículo particular. En el área metropolitana de Mendoza ocurre lo mismo, pero "no estamos tan mal si nos comparamos a otras ciudades del país, como Rosario, Córdoba e incluso el Gran Buenos Aires".



De casi un millón de personas que se mueven de lunes a viernes por la capital mendocina y los departamentos de Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján y Maipú, el servicio público es la opción para el 45% de las personas y la mitad de ellas lo utiliza al menos dos veces a pesar de que el servicio todavía dista bastante de ser idealmente rápido y cómodo.



Anualmente el transporte público mendocino recorre 82 millones de kilómetros. Todo un número. Con la nueva red se pretende optimizar tiempos de viaje y recorridos, teniendo en cuenta que hoy en algunas zonas las esperan son muy largas, las frecuencias son pocas o, a veces, hasta no hay líneas que las transiten.