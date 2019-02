Se quebró Cambia Mendoza: el PD va con candidatos propios en San Rafael y en otros 3 municipios

Este martes 25 era la fecha límite para presentar los frentes partidarios que competirán en las cuatro comunas que decidieron adelantar sus comicios: San Martín, San Rafael, Tunuyán y Lavalle. Rotas las negociaciones con el radicalismo, y según adjudican los gansos por presiones del gobernador Alfredo Cornejo, en esas comunas el Partido Demócrata no irá dentro de Cambia Mendoza y sí llevará sus propios alfiles para buscar las intendencias. Además es "muy probable" que no haya retorno al Frente y el PD vaya por fuera también en las elecciones provinciales.



"Nosotros veníamos hablando muy bien con Rodolfo Suarez la posibilidad de arreglar lo que sucedía en San Rafael y San Martín, en donde dos candidatos nuestros querían ir solos, porque en las otros dos comunas (Lavalle y Tunuyán) íbamos en el frente. Pero se endureció la posición un día antes, Cornejo toma el comando de las acciones y presenta el frente para los 4 departamentos y la provincia en un solo paquete en donde no había posibilidad de disidencia. Se estaba adentro o afuera. Así es que nos quedamos afuera del frente en esas comunales", explicó el diputado provincial y presidente del PD, Marcos Niven.

El legislador precisó que la decisión también obedeció a que los dos candidatos que pretendían competir por fuera del frente en San Rafael y San Martín, "contaban con la autorización de la Junta Central de Gobierno para hacerlo, de hecho les había dado libertad de acción para presentarse. Ahora no podíamos decirle a esos candidatos, que hace más de un mes están trabajando y militando, que no se podían presentar", dijo aunque admitió que la relación dentro de Cambia Mendoza se ha ido deteriorando al punto de que "es muy probable que el PD juegue por fuera en las próximas elecciones y no haya retorno".

Los candidatos a los que alude Niven son el escribano Pablo Fracaro (49) que va a competir por San Rafael, y en San Martín irá el ingeniero Armando Magistretti (52). En tanto, resta definir quienes serán las apuestas para Tunuyán y Lavalle.

A la hora de tratar de entender la motivación del radicalismo para presentar así las listas del Frente Cambia Mendoza, Niven se permitió una lectura netamente electoral.

"El hecho de que Omar De Marchi haya insistido en enfrentar al candidato a gobernador del radicalismo en una interna lo molestó a Cornejo, porque indudablemente un socio que podía tener De Marchi en el frente era el PD, ahora con el PD afuera lo debilita a De Marchi en su intento de competir por dentro de Cambia Mendoza. Eso pudo haber influenciado", especuló.

Este nuevo esquema político obliga a los gansos a definir en el corto plazo quien podría ser su candidato a gobernador, si es que confirman que abandonan Cambia Mendoza. Si bien aún es pronto para ponerle nombre a esa incógnita, es muy posible que el hoy diputado provincial y presidente del PD pueda ser la cara de esa tercera opción que tendrán los electores mendocinos.

Por Rosana Villegas

Fuente: Diario UNO de Mendoza