Se suspendió la conciliación entre los intendentes del PJ y el Gobierno en la Corte

Para sorpresa de algunos, se suspendió la audiencia de conciliación en la Corte que estaba programada para este jueves entre el Gobierno y los cuatro intendentes justicialistas por el decreto del gobernador Alfredo Cornejo que frena la reelección de los jefes comunales de manera indefinida.

La decisión se conoció este miércoles a través de un decreto que se publicó en el sitio web del Poder Judicial.

Los abogados defensores de los caciques peronistas de Tunuyán, San Rafael, Lavalle y San Martín habían pedido que se frenara esta instancia en el máximo tribunal para evitar que la causa quede en manos del plenario, ya que de esta manera se verían desfavorecidos.

De esta manera, el expediente permanecerá en la sala que los favoreció en la cautelar que les permitió presentarse a las PASO sin la necesidad de que se resuelva la cuestión de fondo.

Por otro lado, es probable que el pedido que los intendentes peronistas realizaron ante la Suprema Corte de Justicia, para evitar que el Tribunal en pleno resuelva la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad del decreto que prohíbe las reelecciones indefinidas, sea rechazado.

A más tardar, en abril, la Suprema Corte en pleno decidirá si es constitucional o no que los intendentes del PJ se reelijan.

Las razones formales del pedido de los intendentes, fue explicado a Diario UNO por uno de los abogados que llevan la causa, Efraín Quevedo Mendoza: "Nosotros entendemos que hubo un error de procedimiento, que es que se llamó a un tribunal plenario en un momento procesal que no es el que corresponde, por lo tanto no tendría validez ni el tribunal llamado a plenario ni tampoco la audiencia de conciliación. Hay una norma de procedimiento que no se respetó".

Sin embargo, el motivo político es que si la Corte resuelve en pleno, los votos serán favorables al Gobierno, puesto que, según fuentes judiciales, quedarán cuatro a tres: Jorge Nanclares, Pedro Llorente, Dalmiro Garay y José Valerio votarán a favor de la constitucionalidad del decreto, y Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo, en contra.



Por Paola Alé



Fuente: Diario UNO de Mendoza