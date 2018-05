Sobreseyeron a Paco Pérez en una causa por la concesión de un área petrolera

El ex gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, fue sobreseído en la causa donde se lo acusaba de incumplimiento de funcionario público por la prórroga de un área petrolera a la empresa Chañares Herrados.

Pérez estaba imputado por el otorgamiento de la prórroga por diez años de la concesión a una empresa que no contaba con los fondos para realizar la inversión requerida, sin embargo, el juez de Garantías, David Mangiafico, lo sobreseyó.

Pérez no fue el único sobreseído, ya que también tuvieron el mismo veredicto el ex subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez, al director de Petróleo Pedro Sánchez y el ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni.