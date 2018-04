Suspendieron al celador acusado de abusar de una nena en un jardín

Sigue la conmoción en Tunuyán luego de que el lunes fuera detenido un celador acusado de abusar de una nena de 4 años en un jardín de infantes.

A pesar de que las clases pretendían dictarse con normalidad ayer, esto no pudo suceder en el jardín Manantiales, ubicado en calle La Argentina, ya que no hubo concurrencias de alumnos. Algunos padres de los niños de 4 y 5 años que allí concurren los llevaron, pero decidieron retirarlos al notar que no había casi asistentes. Eso, después de la jornada de furia que se vivió el lunes, durante el turno tarde, a raíz de un relato que hizo una víctima de un supuesto abuso sexual , señalando como autor al celador de la institución.