Taxistas quieren otra suba de tarifas, por el alza del GNC

Los propietarios de taxis analizan una nueva suba en la tarifa del servicio luego del alza del GNC de los últimos días, uno de los insumos claves de la actividad. Pero esta vez el pedido lo harán con el respaldo de un informe sobre costos que le encargaron al Instituto Tecnológico Universitario (ITU).





Fernando Saéz, titular de Aprotam, contó que pedirán un aumento de tarifa pero que lo harán luego de que tengan completo el estudio de costos que estará listo a fines de mes. "Lo hicimos con la universidad porque siempre ponían en duda los cálculos que hacíamos nosotros. El Gobierno tiene una forma de hacerlo y nosotros otra, por eso recurrimos a alguien con solvencia que nos contiene a todos", explicó.





El metro cúbico de GNC pasó de costar $12,99 a $14,69 en las estaciones Red Mercosur y en la mayoría de las estaciones de servicio el precio se unificó en esa tarifa cercana a los $15.





Sáez no quiso dar ninguna cifra de cuánto sería el posible incremento. En febrero, los taxistas obtuvieron un alza del 25% aunque habían pedido el 40% en diciembre del año pasado. La bajada de bandera cuesta hoy en Mendoza $20,90 y $1,10 la ficha, a la noche hay que sumarle el 20%.





"Nosotros sostenemos que estamos a pérdida. Hoy no tenemos rentabilidad, por eso no podemos cambiar unidades, no podemos mejorar, queremos saber dónde estamos y en base a eso vamos a fijar un plan hacia adelante de mejoramiento, de capacitación de la gente", agregó.





Sáez dijo que ha bajado la cantidad de pasajeros en el último tiempo porque "el taxi es un termómetro de la mala situación económica". Según los datos que maneja el directivo de Aprotam, hay alrededor de 100 unidades de un total de 1.280 que han incluido el servicio de pago con tarjeta de débito. "No hemos tenido

mucho eco porque tienen que pagar el 5% más y ya la rentabilidad es poca", agregó.





"Desde el Gobierno nos han dicho que están dispuestos a escuchar y a rever las tarifas, nunca antes tuvimos que revisarlas en tan poco tiempo. Los gobiernos han trabajado para que el taxi no pueda brindar un buen servicio", sostuvo.



Fuente: Diario UNO de Mendoza