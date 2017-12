Trámites en Horcones: dicen que se agilizaría la vuelta de Chile

Considerando que es el último fin de semana largo antes de las Fiestas, lo que a muchos motiva para viajar a comprar regalos de Navidad o indumentaria, y ya pensando en el inicio de la temporada alta para vacacionar en el país vecino, ponen a prueba nuevos métodos para evitar las largas esperas en el paso internacional a Chile.





Una reorganización de la circulación vehicular en Horcones, para realizar los trámites de aduana y migraciones, llevaría a que la vuelta sea más ágil estos días. Al menos es lo que se afirmó. Si funciona, se repetirá desde principios de 2018, época para la cual se proyecta, también como nueva medida, que los vehículos circulen por tandas teniendo en cuenta las extensas demoras.





"La idea es cambiar la circulación en Horcones. Por donde se sale ahora, que son 6 carriles, que se entre, y que las casillas que queden afuera se usen solamente para Migraciones y las de adentro, que hagan Aduana", detalló Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad sobre la nueva sectorización como método para agilizar el tránsito.





El trámite que corresponde a Migraciones, y que es de por sí mucho más rápido, se hará en el exterior y serán las cabinas internas –son 9 y tienen cada una 3 puestos– las que se dedicarán al trámite de Aduana, que requiere de más tiempo.





El funcionario destacó, en conversación con radio Nihuil, que la propuesta estuvo planteada desde Aduana y Migraciones, y que se probaría este fin de semana, ya que se espera que la afluencia de mendocinos en el corredor internacional sea alta. Esto, alentado por el feriado de hoy, y por la cercanía con las Fiestas de fin de año, lo que motiva a realizar algunas compras en el país vecino.





De funcionar como esperan, esta sería una de las medidas que ayudarían a partir de 2018 a menguar los tiempos de demoras y las situaciones adversas, considerando que ya anunciaron la imposibilidad de agregar más casillas en Horcones para realizar estos controles, por falta de espacio.





Entre otras acciones, también se confirmó que se restringirá el paso del transporte de carga, que se estipulará según horarios determinados. Y, también, que se evalúa que los colectivos y trafics se revisen en donde se controla el transporte de camiones, en Uspallata , siempre y cuando cuenten con la autorización de la Policía de Investigaciones (PDI), de Chile.





""Hay 90 kilómetros desde la ruta 40 a Uspallata, no pueden tardar menos de una hora. Si se tardó menos evidentemente fue por exceso de velocidad" (Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales).







Para la temporada alta

Que los vehículos avancen en tandas de 300 y con un número, para evitar excesos de velocidad y otras infracciones, es hasta ahora una de las medidas más firmes para aletargar el impacto que se espera para enero en el paso internacional, por la cantidad de personas que eligen cruzar a Chile durante las vacaciones, lo que se verá notablemente aumentado por la visita del papa Francisco, entre el 15 y 18 de enero.





La novedad ya fue anunciada para después del 10 de enero y durante toda la temporada, pero se confirmaría, entre otras medidas, el martes próximo cuando autoridades locales, nacionales y del país trasandino se reúnan en Uspallata. Esta, dijeron, será la reunión "clave" para definir cómo agilizarán el paso a Chile ante estas circunstancias.





"Es una de las medidas que queremos tomar, pero siempre dependemos de la voluntad de los coordinadores de Chile. La idea es que no esperen 6 o 7 horas en Libertadores. Si ellos pueden atender a tanta cantidad de gente por hora, que sea esa cantidad la que vayan mandando, para que la gente no esté en alta montaña sin ningún servicio", especificó Majul, adelantando que calculan que las tandas sean de 300 vehículos y que las paradas se hagan en la ruta 7, en Luján; en Potrerillos y Uspallata.





Está planteado para el lado argentino, aunque buscarán que Chile replique el método en Los Andes, a pesar de que "no hay muy buenas expectativas", como adelantara el funcionario.





Más allá de que esta segmentación no evitaría completamente las esperas, desde el Ministerio de Seguridad entienden que esto permitirá que sean más razonables en cantidad de horas y en lugares adecuados. Además, se les entregarán números para que sea ordenado y se controle la velocidad. "Hay 90 kilómetros aproximadamente desde la ruta 40 a Uspallata, no pueden tardar menos de una hora. Si se tardó menos evidentemente fue por exceso de velocidad. Igual el número será ordenador y en caso de que esto no se respete habrá infracciones", detallaron.





También, han avanzado en aumentar el servicio de atención sanitaria. "Nos falta lograr la libre circulación con la autorización de Chile pero estamos avanzados en esto y se ha pensado un refuerzo con una ambulancia de alta complejidad para que esté disponible de forma permanente", cerraron.