Tras un breve alivio, vuelven el calor y las tormentas

Después de un pequeño alivio tras tantos días de calor sofocante, las altas temperaturas volverán a decir presente desde hoy en Mendoza. El pronóstico no es nada favorable para los que no son amantes del calor extremo, ya que se esperan máximas que rocen los 40° y mínimas siempre arriba de los 20°. Además, algunas tormentas aisladas entre mañana y el martes, les sumarán una mayor humedad a las jornadas.

Ayer la mínima fue de 18° y la máxima de 30°. Tanto durante la mañana como en la tarde y en la noche corrió algo de viento, que fue variando en sus direcciones pero que sirvió para aliviar un poco el calor del sol, presente durante toda la jornada, con poca nubosidad.



Fue entonces el último día dentro de la pequeña ventana de alivio que se venía sintiendo en Mendoza, que tuvo jornadas agobiantes durante los primeros días del año y que llegando al final de la semana dieron un mínimo respiro.



Desde ahora todo indica que el calor volverá y lo hará con todas sus fuerzas, ya que para hoy y los próximos dos días se esperan temperaturas máximas que superen los 35°. Pero eso no es lo peor, ya que lo que realmente marca que se trata de una ola de calor es que las mínimas estarán siempre por arriba de los 20°.



En el corto plazo, el miércoles podría considerarse el día más caluroso de los que vendrán incluyendo hoy.

Para esa jornada se espera la mínima más elevada con 23° y también la máxima más alta con 38°.



Además del calor, lo que se aguarda sobre todo desde mañana por la noche y toda la jornada del martes s que se produzcan tormentas aisladas, y que el tiempo permanezca inestable y con probables

precipitaciones. Esa situación, si no es acompañada por un viento que ayude a refrescar, solo empeorará la situación con un alto porcentaje de humedad.