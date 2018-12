Tres intendentes apuestan a la línea disidente de Cornejo

En los últimos días se ha abierto un frente de batalla pacífico dentro de coalición gobernante Cambia Mendoza. La prueba principal de esto fue la reunión que cobistas, monteristas, macristas, demócratas y la Coalición Cívica realizaron en el departamento de Las Heras.





Si bien participaron varios referentes políticos no alineados con el gobernador Alfredo Cornejo -concejales, legisladores y otros dirigentes departamentales- quizás lo que más generó revuelo fue la participación de intendentes en la reunión.





Por el momento, de los trece jefes comunales oficialistas, los dos que se anotaron fueron el radical cobista Daniel Orozco y el macrista Omar De Marchi. Sin embargo, la convocatoria fue más extensa.





Uno de los que había sido invitado y no pudo asistir, fue el jefe comunal de San Carlos,Jorge Difonso (Frente Renovador), quien aseguró: "Me invitaron y no puede ir porque tenía la inauguración de una obra de luz, pero si me vuelven a convocar, iría, siempre y cuando no tenga alguna obligación de gestión". Diario UNO también quiso comunicarse con el intendente de Junín, Mario Abed, radical del sector cobista, pero no fue posible dialogar con él. De todas maneras, fuentes allegadas a Julio Cobos dijeron que sí había sido invitado.





En tanto, Marcelino Iglesias, de Guaymallén, otro político al que siempre se lo vincula con Cobos, dijo que no sólo no lo invitaron sino que si lo hubieran hecho, no habría asistido. "No tengo tiempo para boludeces, yo estoy ocupado con los temas que tengo que resolver como intendente", soltó.





Si bien ninguno de los asistentes se posicionó en contra del actual gobierno -por el contrario, lo calificaron como una de las mejores administraciones de los últimos años- sí dieron algunos indicios de querer plantear una visión diferente para gobernar de la que ahora tiene el cornejismo.





El concepto de la gestión del intendente de Las Heras, por caso, es una mayor inclinación hacia lo social.





Adhiere a esta idea por haber trabajado durante años como médico en lugares muy pobres. Esa es, según aclaró, la impronta que quiere para la provincia en los próximos años.





Escuchar y ser escuchados

Priorizar el diálogo figura al tope de la lista de motivos por los que se reunieron el lunes varios de los partidos que conforman el Frente Cambia Mendoza, y de la línea radical que representan Julio Cobos y Laura Montero, a la cual se suma Orozco.





Así lo dijo el intendente de Las Heras "Tenemos que escuchar y ser escuchados, en ese contexto nos reunimos", destacó. Algo similar dijo De Marchi. "No sé por qué se ha armado tanto revuelo con esta reunión, es un simple intercambio de personas que nos juntamos a transmitirnos las visiones de cómo queremos que sea Mendoza, en los próximos años. ¿Cómo vamos a saber qué piensan los demás si no hablamos?". También manifestó "Esta es una provincia muy importante, tendría que tener un lugar protagónico en el país. ¿Cómo es posible vedar el diálogo?"





En cuanto al intendente Difonso, sostuvo que apostar por el intercambio de ideas y proyectos es muy importante y que si bien la comunicación con Cornejo no es mala "dialogamos cuando nos convoca a la mesa de los 13 intendentes".





Fuente: Diario UNO de Mendoza