Uber se expande y lanza un servicio de delivery

Todavía no se cumplió el primer mes de funcionamiento de Uber en Mendoza , y desde la plataforma digital ya están pensando en su primera expansión. Se trata de Uber Eats, un complemento de la aplicación que permitirá a distintos restoranes comenzar a ofrecer ese servicio y a nuevos conductores otra alternativa al transporte de pasajeros habitual. Todavía no hay fecha de inicio, pero quieren que sea antes de fin de año.





El anuncio lo hizo el Ceo para el Cono Sur de la Empresa, Mariano Otero, en una conferencia de prensa conjunta con el gobernador Alfredo Cornejo, que sirvió para darle un "lanzamiento oficial" a la plataforma electrónica, a pesar de que lleva casi 30 días funcionando (arrancó el 24 de octubre).





"Uber Eats está presente en más de 70 países pero Mendoza será el primer sitio de Argentina en el que funcionará. Estamos acostumbrados a ver a la plataforma relacionada al transporte de personas, pero en el mundo avanzamos con muchas otras cosas, y uno de los negocios más exitosos es este, que conecta restoranes con personas que piden comida desde su casa, brindando una experiencia ampliamente superior", explicó Otero.





Una de las virtudes del sistema es que, tal como con los vehículos en el servicio de transporte, se puede hacer el seguimiento del pedido en tiempo real, y saber con exactitud los tiempos de espera o de demora, además de hacer los pagos electrónicos.





"Al hacer la mayor cantidad de pedidos posible por cada persona que esté haciendo el reparto, lográs que esa ganancia en eficiencia se traslade a menores costos para los usuarios", agregó Otero.





Pocos autos pero conformes La expectativa por el desembarco de Uber en Mendoza era muy alta, y sin embargo la oferta de conductores que tiene hasta el momento no está cumpliendo con la demanda de los usuarios. A casi un mes del inicio de las operaciones, la aplicación cuenta con poco más de 50 vehículos habilitados y circulando por las calles del área metropolitana. Esa cifra es ínfima en comparación con las 90.000 personas que descargaron la app para utilizarla como usuarios, por lo que lógicamente la cantidad de pedidos supera las posibilidades de los conductores.





"El balance es positivo porque el 80% de los que piden el servicio nunca antes lo habían utilizado, por lo que realmente estamos llegando a los mendocinos. El proceso de construcción de la oferta toma su tiempo y va a ir creciendo con el tiempo, porque también el trámite que deben hacer los socioconductores para darse de alta es lento", aclaró el Ceo.





De todas formas, esperan que la cifra vaya creciendo y alcance por lo menos a 5.000 conductores que es lo que ellos tienen registrados para poder empezar a manejar.





-10.000 pesos por semana es la ganancia que están teniendo los conductores de Uber que manejan seis horas diarias, según las autoridades de la empresa.





"Uber es una empresa de tecnología que lo que conecta es una plataforma con distintas opciones para satisfacer necesidades. Es un área de negocios que manejamos de manera separada al traslado de personas, pero queremos implementarla lo antes posible" (Mariano Otero, Ceo de Uber en el Cono Sur)