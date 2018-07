Uber ya tiene luz verde para entrar a Mendoza

Todo está listo en el Senado para que el proyecto de movilidad, que viene con media sanción de la Cámara Baja, se convierta en ley.







Esto implica, nada más ni nada menos, que la luz verde para que los servicios de transporte que funcionan a través de plataformas virtuales y por medio de aplicaciones telefónicas, como Uber y Cabify, puedan instalarse en Mendoza.







El presidente del bloque radical en la Cámara Alta, Diego Costarelli, explicó a Diario UNO que, si bien el tema movilidad podría haberse debatido en la sesión de ayer, se decidió postergarlo una semana a fin de que pase por tres comisiones del Senado que debatirán en conjunto: Obras Públicas, Hacienda y Presupuesto y Legislación y Asuntos Constitucionales.







Este pedido fue a fin de coordinar con la oposición y sacar un despacho.







Cuando se debatió la iniciativa en la Cámara Baja, los conflictos estuvieron a la orden del día. El primero fue con los empresarios de transportes escolares. Esto tenía que ver con que la nueva legislación proponía que no circularan transportes de estudiantes de más de diez años de antigüedad. En Diputados se logró cambiar esa regulación y se consiguieron concesiones: hasta 2018 los vehículos de traslado de estudiantes podrán ser hasta modelo '98. Desde 2019 y hasta 2021, se aceptarán traffics de hasta 15 años de antigüedad, y a partir de 2022, las combis tendrán que ser modelo 2012 y no más.





En cambio, con los transportes de taxis el conflicto es mayor.







Para Sáez, si el Gobierno no puede regular los 2.600 taxis truchos, menos podrá monitorear el funcionamiento de Uber, que además, crea "una gran desventaja con respecto al servicio que ellos prestan, porque el viaje es 30% más económico y más seguro, ya que el recorrido se puede seguir en forma virtual".







De este plenario participarán la gente de la Asociación Mendocina de Empresarios del Turismo Automotor (Ameta) y la Cámara de Empresarios del Transporte Escolar de Mendoza (Coptratem). Pero los dueños de taxis, nucleados en Aprotam, han pedido participar también porque quieren que se le introduzcan modificaciones al proyecto. Así lo indicó Fernando Sáez, presidente de la asociación. Para Sáez, si el Gobierno no puede regular los 2.600 taxis truchos, menos podrá monitorear el funcionamiento de Uber, que además, crea "una gran desventaja con respecto al servicio que ellos prestan, porque el viaje es 30% más económico y más seguro, ya que el recorrido se puede seguir en forma virtual". Es cierto que habrá una reunión de comisiones y un debate, pero también es cierto que este espacio es de carácter formal, porque para aprobarlo son necesarios 19 votos, y sólo con los integrantes de Cambia Mendoza, esos votos están asegurados. Pero, además, el peronismo tradicional (11 integrantes de la cámara) también dará el sí. Quienes no apoyarán son los dos senadores del FIT y aún falta que se definan el peronismo kirchnerista y el Partido Intransigente, pero técnicamente, sus votos no serían necesarios para la sanción definitiva de movilidad. "Estamos pidiendo participar, espero que nos escuchen y nos convoquen. Así nos prometieron en el Senado", subrayó el representante de Aprotam. Sin embargo, hasta el momento los taxistas no han recibido tal convocatoria. El debate promete ser polémico, porque los dueños de taxis, nucleados en Aprotam, presionan para que esto no ocurra, pero hasta el momento, sus reclamos no tendrían éxito: la ley de movilidad es casi un hecho.