Un hombre le disparó y mató a un perro delante de su dueño en Las Heras

"Cuando me voy a levantar para ir a agarrar a los perros, para que no se pelearan, el hombre sacó un arma de la espalda, del cinturón, y empezó a los disparos contra mis perros", relató Héctor Carmona, de 70 años, quien vivió un violento episodio cerca de la Rotonda del Avión, en Las Heras.

Al parecer, el hombre que le disparó a los animales se identificó como policía. Incluso, le habría mostrado una credencial, pero con los nervios el hombre no pudo leer. Levantó las vainas que dejaron los disparos y se fue del lugar.

A las 18 de este viernes harán una manifestación en las inmediaciones de la Rotonda del Avión en pedido de justicia por la muerte de Amadeo, de 12 años, y para que detengan al hombre.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 del jueves, en un espacio verde muy cercano a la Rotonda del Avión, donde Carmona pase a su bóxer y su ovejera belga todos los días.

"Me voy hacia calle Alas Argentinas, que está pegada a la Costanera porque hay espacios verdes, con mis dos perros atados y con correa de ahorque. Cuando voy llegando casi a la Rotonda del Avión veo que viene un señor corriendo con un perro. Me hago a un lado, agarro bien a mis perros, los pongo bien al lado mío y pasó este hombre corriendo. Los perros míos se entusiasmaron, yo me caí y se me fueron", detalló Carmona a Radio Nihuil.

En solo unos segundos, mientras Carmona se levantaba, vio que el hombre sacó un arma de fuego de la cintura y le disparó a los perros.

Dijo: "Cuando me tiro a proteger al perro mío, me estaba apuntando a mí. El tipo se presentó como policía, porque me puse a discutir con él, mientras tenía el arma en la mano. Me presentó la credencial, pero con los nervios que tenía no la podía ni leer. Largó tres disparos, uno le pego al bóxer que murió en el acto. A la ovejera belga le pegó en las patas y está bien".

"Yo estaba llorando con el perro que se estaba muriendo, este tipo levantó las vainas, agarró a su perro y se fue como si nada", contó el hombre de 70 años que no podía creer lo que pasaba.

El detalle fue que el hombre que ejecutó a su mascota, le dijo que lo hizo porque era peligroso y no tenía bozal, pero el perro que él llevaba iba suelto y sin ninguna medida de seguridad para evitar posibles ataques, según Carmona.

Héctor buscó algunas cámaras de seguridad para ver si habían registrado el hecho: "Fui hasta un quiosco, le pregunté a la mujer y le mostré una foto del tipo que me pasaron por WhatsApp. Me dijo que ese mismo, hace dos semanas ella paseaba a sus perros, un dóverman que es viejo y bueno, y otro chiquito. Cuando el dóverman se fue para el lado de ese hombre, se levantó la camisa y sacó el arma. La mujer se tiró arriba del perro y le pidió que no lo matara".

Agregó que otra mujer contó que el año pasado ese hombre hizo lo mismo y mató de un disparo a un perro en la calle.

Sostuvo que los vecinos que presenciaron el hecho llamaron al 911 y a los 5 minutos llegó un móvil. Dio las características del hombre que asesinó a su perro, salieron a buscarlo, pero no lo encontraron.







Fuente: Diario UNO de Mendoza