Un mendocino inventó un equipo que disminuye el consumo de gasoil

César Santos (57 años) acredita toda una vida relacionada al mundo de los hidrocarburos. "Yo tenía 6 años y ya acompañaba a mi papá en las guardias de perforación de YPF. Mi abuelo, Ramón Ruzo, fue de la primera camada de extractores del crudo en Mendoza procedentes de Comodoro Rivadavia", relata a N&E, con orgullo. Hoy, liderando el equipo de Dew Tecnologia, diseñó un dispositivo de micro filtración de combustibles que, entre otras ventajas, redunda en un menor consumo y mayor vida útil de los motores diesel, además, claro está, de las ventajas ambientales.

–¿De qué se trata este dispositivo?

–Estamos hablando de un sistema de micro filtración y estabilización del gasoil donde se lo limpia física y químicamente. Es el primer equipo físico y químico en el mundo que tiene la capacidad de estabilizar químicamente al gasoil. Esto es lo que se viene en el mundo en motorización diesel: la micro filtración y la estabilización de los combustibles.





–¿Cómo surge la necesidad de desarrollar este sistema?

–Un gran problema en la actualidad y desde hace tiempo es que las automotrices de marcas extranjeras que operan en la Argentina comenzaron a cortan las garantías de las unidades que venden si cualquier falla de la motorización es producida por alguna falla provocada por el combustible. Además, en la Argentina, no se controla la trazabilidad de la calidad de los combustibles y a esto se suma la creciente tecnología de la motorización diésel. En este proceso comenzó a contaminarse de forma importante el gasoil que es un componente de alta velocidad de mutación que genera muchos microorganismos. El gasoil tiene altos contaminantes si no está bien realizado de base. El resultado de todo este proceso que estoy describiendo es que hoy tenemos un combustible que no está apto para la calidad de los motores diesel que hoy se consumen en la Argentina y el Mercosur.





–¿Tiene sentido apostar a la motorización diesel cuando en distintos países, por cuestiones ambientales, se ha comenzado a reemplazar estos motores?

–Sí lo tiene. Hoy las petroleras siguen invirtiendo y produciendo, lo cual indica que el diésel estará presente por mucho tiempo más.





–¿Qué países están a la vanguardia en esta tecnología?

–Suecia lidera este desarrollo a través del Grupo Scania y el Grupo Volvo. Ellos están apostando a la investigación en motorización diésel. Hoy en el mercado no existe un equilibrio entre los niveles de tecnificación de quien fabrica un motor y quien fabrica un combustible: por un lado están las automotrices y, por otro, las compañías petroleras con sus destilerías y refinería. Un ejemplo más cercano es el de Chile que ya comenzó con la micro filtración. La propia COPEC ya tiene camiones que asisten con gasoil micro filtrado a grandes consumidores, especialmente, en el rubro de la minería.





–¿Sus dispositivos ya están disponibles en el mercado?

–Hoy tenemos dos modelos de equipos que ya están operando en el mercado. Uno desarrollado para ser utilizado por clientes que manejan grandes volúmenes y que se pueden utilizar, por ejemplo, en empresas de colectivos. Para ellos, no es conveniente micro filtrar la unidad y entonces un equipo que hemos desarrollado para grandes caudales se conecta a la salida del surtidor. Este equipo tiene una capacidad de filtración de 30.000 litros por día. También tenemos otro equipo que es móvil y que se conecta a la salida del tanque de combustible en el chasis del vehículo que puede ser un colectivo, auto, camión, camionetas, utilitarios, maquinaria agrícola o un grupo electrógeno.





–¿Cuántos equipos tienen disponibles hoy?

–Ya terminamos con la parte de prototipo y estamos en condiciones de comenzar con la fabricación en serie. Ya tenemos dos patentes de invención en la Argentina.





–¿Cuál es la mayor ventaja que tiene el consumidor que utilice este dispositivo?

–El consumidor que utilice este sistema va a prolongar la vida útil de su sistema de inyección. También, con este sistema, se consume menos combustible ya que la combustión del mismo es óptima sumado a la reducción de gases de efecto invernadero.





–¿Cuánto tiempo de pruebas demandó el desarrollo de este dispositivo?

-Casi ocho años. Estamos todosmuy contentos. Somos muchos los desarrolladores que hacemos estas cosas casi a escondidas. Para nosotros fue clave el apoyo de Andesmar S.A. que puso a disposición su flota de vehículos. Pero no somos los únicos que apostamos a la investigación y desarrollo: l a Argentina está llena de gente con capacidad resolutiva.