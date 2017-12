Un micro se estrelló contra un quiosco de revistas de pleno centro

El chofer de un micro se bajó a comprar un café, dejó el colectivo sin freno de mano y este se fue hacia atrás hasta impactar con un quisco de revistas de pleno centro de Mendoza. El conductor se fue del lugar con el micro.



Alrededor de las 5 de la mañana un colectivero, aparentemente del Gupo 5, se paró en calle Colón y Mitre para tomar un café.



Al parecer no habría dejado puesto el freno de mano, por lo que la unidad comenzó a moverse hacia atrás, debido a la pendiente de calle Colón.



El chofer trató de maniobrar la unidad, pero solo se detuvo cuando impactó en un quiosco de revistas ubicado sobre calle Colón a pocos metros de Patricias Mendocinas.



Los habitantes de la zona y quienes circulaban por allí señalaron que era un micro del Grupo 5, cuyo chofer decidió abandonar la escena y hacer como si nada hubiese pasado.



El quiosco de revistas, que lleva allí 30 años, quedó desplazado casi dos metros y su estructura destruida de tal forma que su dueño no puede cerrarlo.



Un supervisor del Grupo 5 se hizo presente en el lugar luego del llamado del dueño del local para verificar si se trata o no de una unidad de dicho grupo.





quiosco de revistas2.jpeg Foto: Gentileza de Antonio Tello