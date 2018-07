Una parte del PD se rearma y coquetea con Julio Cobos

Cuidado con Cobos es el título de un libro que dos periodistas mendocinos escribieron sobre el actual senador, ex gobernador de Mendoza, ex vicepresidente de la Nación y, quién sabe, futuro candidato a disputar la gobernación en una interna de Cambia Mendoza.





Lo cierto es que la línea dirigente del PD, con Marcos Niven a la cabeza –que está cada vez más lejos del frente que lidera el gobernador Alfredo Cornejo–, hará caso omiso a este consejo literario. Marcos Niven no sólo no se cuida de Cobos, sino que confiesa que ha conversado con él y que los une una excelente relación, previa a la constitución del frente Cambia Mendoza. Ratificando esta confesión, allegados al senador nacional dijeron que esas charlas se han estado produciendo, como también algunas con dirigentes de otras fuerzas políticas que integran CM. Pero por respeto a la gestión, que es lo primero que se debe priorizar –dicen– no han transcendido.





Mientras tanto, Demócratas para el Cambio, la línea interna que está contra la dirigencia del PD, integrada por los funcionarios que forman parte del Ejecutivo provincial –Richard Battagion, Josefina Canale y Diego Arenas, entre otros– salió a criticar a Niven porque no quiere restablecer el diálogo con el gobernador y amenazó, una vez más, con formar un partido fuera del PD si la dirigencia insiste en retirarse de Cambia Mendoza.





Las charlas con Cleto

Para graficar la afinidad que lo une a Cobos, Niven aseguró que no descarta acompañarlo si definitivamente decide presentarse en el 2019 y lo hace público. "Hemos tenido charlas con Cobos, como también las hemos tenido con el intendente de Luján, Omar De Marchi. Con Julio trabajamos muy bien en el 2003 e incluso hubo un gran acercamiento para ir juntos en aquellas elecciones, y después mi partido no aceptó", sostuvo el presidente del PD y único legislador demócrata de Mendoza.





"De todas maneras, también hemos charlado con De Marchi. Con el PRO tenemos afinidad. Casi todos sus dirigentes son ex demócratas. Pero lo que estamos haciendo es trabajar en la estructura partidaria, queremos integrar las listas en todos lados. Yo estoy yendo a los departamentos y reuniéndome con dirigentes, y estamos trabajando muy bien. Estas personas están trabajando y yo después no les voy a decir que por aceptar un lugar en las listas, todo lo demás no cuenta", manifestó Niven.





Marcos Niven.



Lo que el legislador demócrata dejó en claro es que su línea interna del PD está rearmando su estructura, y para esto apela a la vieja guardia partidaria, que quedó fuera de las negociaciones que dieron vida al frente gobernante.





Sin embargo, Demócratas para el Cambio no se queda atrás. Richard Battagion, que dirige Aguas Mendocinas, aseveró: "Nosotros también estamos haciendo territorio y lo que nos diferencia de la gente de Niven es que le damos lugar a los jóvenes y a las mujeres. Son sectores que el ala más antigua del PD no tiene en cuenta".





Niven, por otra parte, sostuvo que por más que haya funcionarios que provienen del PD, ellos no tienen nada que agradecerle a Cornejo. "En todo caso, es el gobernador quien debería agradecernos por cederle gente capacitada para ocupar cargos públicos y no al revés".





Niven subrayó que "si vamos a formar un frente, pediremos cargos legislativos, tanto en el Congreso nacional como en la Legislatura provincial y en los concejos deliberantes. El PD es el equilibrio entre el oficialismo y la oposición". Consultado acerca de si esto ha cambiado desde que ya no son la tercera fuerza de la provincia, Niven aseguró: "Mendoza necesita de los valores y principios del PD. Esto es algo que nunca pierde vigencia".





Cobos arma estructura

Tranquilo, dijeron sus colaboradores, pero con paso firme. Así está trabajando Julio César Cleto Cobos en armar una estructura territorial. Para apoyarlo, cuenta con dirigentes de peso: la vicegobernadora Laura Montero: el intendente de Las Heras , Daniel Orozco; el intendente de Junín , Mario Abed y, eventualmente, el de Guaymallén , Marcelino Iglesias.





De todas maneras, su candidatura se definirá en 2019, así lo aseguran sus allegados.







