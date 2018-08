UNCuyo: el "banque" fue viral, pero negaron recortes

Entre una publicación y otra cambiaban los nombres y las historias personales. Pero todas seguían la misma consigna: presentarse, mencionar la vinculación a alguna facultad o carrera pública, y cerrar el mensaje afirmando "bancar a la educación pública" y pidiendo por "romper el cerco mediático". Esa es la cadena que se viralizó en las redes sociales de todo el país, y de la que Mendoza no fue ajena.





Desde estudiantes a profesores y hasta un decano de la Universidad Nacional de Cuyo recurrieron a esta estrategia para hacerse eco del reclamo que ha llevado a que 57 universidades acumulen casi 30 días de paro. Más allá de que la puja principal sea con el Gobierno nacional por una mejor oferta salarial, que supere el 15%, se sumaron reclamos contra los recortes para investigación y becas.





Desde la UNCuyo aseguraron que el presupuesto anual no tuvo ni sufrirá reajustes y que sólo hubo una demora en el pago de gastos que fue regularizada.





Aunque la decisión por un aumento salarial no es una decisión que dependa de la Provincia, ya que se decide a nivel nacional, la mayoría de los docentes y una gran cantidad de estudiantes de la UNCuyo se vienen manifestando en Mendoza no sólo en la redes, sino a través de concentraciones y charlas públicas. Piden, en general, que no haya recortes para la educación pública.





Ante esto, Diario UNO indagó en los números que maneja la principal casa de estudios de los mendocinos, que para 2018 cuenta con un presupuesto de $3.844.325.652, y que casi en su totalidad (más de $3.733 millones) por ley son recibidos de las arcas del Ministerio de Educación de la Nación.





Sobre la posibilidad de que se modificara esta cifra, que equivale a un 23,4% más que la del 2017, desde la Secretaría de Gestión Económica y de Servicios aseguraron que no hubo reajustes y que se mantendría en el 100%. "Los fondos se mandan por separado en partidas distintas. Los sueldos han estado absolutamente al día y se han pagado en el primer día hábil del mes. Sí hubo un atraso en las pautas de gastos, que se ha regularizado en los últimos 60 días", comentó Héctor Smud, su titular, sobre una deuda que se tenía con el pago de lo que representa el 12% de la torta general que equivale a bienes de consumo, de uso, a servicios no personales y transferencias.





El grueso del presupuesto (88%) corresponde al gasto en personal. Explicaron que lo que se discute por estos días referido a la pauta salarial tras las paritarias se envía luego por fuera del presupuesto aprobado para el año, ya que este contempla los sueldos como están al inicio de año.





Que esté asegurado poder seguir pagando estos montos, dijeron, incluye que se cumplan con becas de intercambio al exterior, y también con las de movilidad que se dan desde la Secretaría de Bienestar, que ascenderían a 4 mil y que no se tocarían. "El presupuesto destinado a esta secretaría no sólo no puede ser reducido sino que tiene que crecer anualmente, como mínimo, tanto como el porcentaje de aumento de un año a otro", agregó Smud.





Los $100.000, más o menos, que no están contemplados desde el Ministerio de Nación, pero que engrosan la cifra total de fondos para 2018, detallaron, llegan por otros canales. Hay un porcentaje que aporta el Estado provincial para el pago de sueldos del Departamento de Aplicación docente (DAD). Hasta 2017 este era de 120 millones y ahora disminuyó a 70 millones. El resto es compensado desde Nación.





Además, dijeron que hay fondos extra que llegan para obras. En el caso de Mendoza, la refuncionalización del Hospital Universitario es la prioridad, que está siendo financiada por Nación (70 millones). Sobre esto dijeron que no se ha frenado la obra.





Del presupuesto 2019 aún no se sabría cuánto le correspondería a Mendoza, pero comentaron que ya está esbozado el proyecto que la CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) enviará para que sea tratado en septiembre, en el que se les pedirá para todas las universidades alrededor de $133.000 millones. Es casi el 34% más de lo asignado en 2018 ($100 mil millones), a pesar de que se había pedido unos $110 mil millones.





Becas de Ciencia y Tecnología, sí en la mira por recortes Desde la UNCuyo explicaron que cuando se habla de recortes en becas, entienden que se hace alusión a fondos que no provienen del Ministerio de Educación, sino de Ciencia y Tecnología. Este financia al Conicet, los incentivos para investigación y concursa proyectos anuales o de tres años de duración.