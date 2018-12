Ya se permite circular con la póliza de seguro en formato digital

Con la llegada de las Fiestas de Fin de Año y la temporada de Verano, desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV), de la Secretaría de Servicios Públicos, informan a los conductores que ya se puede circular por todo el país con el comprobante del seguro de manera digital, por lo que ya no es imprescindible llevar el talonario de pago impreso. Es decir que es válido llevar el comprobante de pago de la póliza en forma digital, en cualquier medio electrónico, como celulares o tabletas.

La Superintendencia de Seguros de la Nación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial también recomienda descargar en celulares la aplicación "Mi seguro", con la cual se puede chequear si el seguro de una patente está vigente.

No obstante, si el seguro no aparece como vigente en la aplicación, puede que el sistema aún no haya actualizado esa información. En ese caso, recomiendan pedir la póliza en papel o en un archivo PDF o foto, el cual se podrá mostrar desde un dispositivo móvil a la autoridad que lo requiera.

Elementos obligatorios en el auto

El Artículo 30 de la nueva Ley de Seguridad Vial de Mendoza señala que los vehículos cumplirán una serie exigencias mínimas, entre las que se encuentran llevar matafuegos, balizas, chaleco reflectivo y botiquín de primeros auxilios, es decir un kit básico de seguridad.

El matafuegos tiene que estar ubicado en un lugar accesible en el interior del rodado y que no represente riesgo para el conductor y los acompañantes. Deberá ser fabricado, mantenido y controlada su carga, que cuenta con un vencimiento, conforme a las especificaciones de las normas IRAM.

Las dos balizas tienen que tener forma triangular y podrán ser remplazadas por un cono flexible o rígido con bandas retrorreflectivas no menores de 55 cm de alto.

El chaleco reflectivo podrá ser de cualquier color y deberá poseer las bandas retrorreflectivas en condiciones.

Otro de los elementos es un botiquín de primeros auxilios, que deberá estar ubicado en un lugar accesible, en buen estado de conservación y transportable.

Fuente: Prensa de Gobernación