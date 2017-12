Bebés híbridos y el fin de la sociedad: posibles aportes de los robots sexuales copy

¿Será posible que los humanos procreen con robots? ¿Los androides podrían poner fin a las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Conviene utilizar autómatas sexuales con rasgos infantiles para 'curar' la pederastia?



Para responder a estas cuestiones, un equipo de RT ha asistido a la conferencia 'Amor y robots sexuales' celebrada esta semana en Londres (Reino Unido), un evento en el que han participado desde especialistas en ética, inteligencia artificial y genética hasta informáticos y desarrolladores de juguetes sexuales.



Adrian David Cheok, profesor de Computación Pervasiva de la Universidad de la Ciudad de Londres y uno de los organizadores, asegura que el amor entre humanos y robots pronto será algo habitual. "A medida que los androides sean más inteligentes y reales, más personas se enamorarán y tendrán relaciones sexuales con ellos", estima Cheok.



¿Los robots ayudarán a evitar la pedofilia?

Por su parte, el autor del libro 'Amor y sexo con robots', David Levy, considera que los autómatas ya juegan un rol importante en la sociedad: "Hay millones de personas en el mundo que, por una u otra razón, no tienen a nadie a quien amar ni que los ame", así que ocupan el "gran vacío de sus vidas" con "robots sexuales".



Marc Behrendt, filósofo y experto en Ética Robótica de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), explica que los androides sexuales con rasgos infantiles "podrían usarse en la rehabilitación de enfermos sexuales" para "prevenir delitos contra los niños". Consciente de que esa opción "puede parecer inmoral, absurda y espeluznante", este experto argumenta que podría ser un método para "proteger" a los menores contra ese tipo de "depredadores".



Sin embargo, Levy opina que es demasiado temprano para afirmar que los robots sexuales infantiles ayudarán a prevenir delitos de pedofilia.



Bebés humanoides

Gracias a los avances en la investigación con células madre, inteligencia artificial, genética y robótica "es posible" que humanos y androides puedan tener hijos juntos y crear una nueva especie híbrida en el futuro, adelanta David Levy.



Kathleen Richardson, profesora de Ética de la Universidad de Montfort (Reino Unido), advierte que las personas deberían temer a los robots sexuales porque, si no se toman medidas para frenar el crecimiento de esa industria, "la sociedad llegará a su fin".



Según Richardson, promover esos androides como alternativa a relaciones sexuales tradicionales aislará más a la gente y la "deshumanizará", mientras que los hombres ya no se relacionarán con mujeres, a las que "cosificará" o "no reconocerá" como personas.