Conocé el rasgo más peligroso de cada signo

CÁNCER

Falta de estabilidad mental

Las cosas como son Cáncer, ya te gustaría tener toda esa claridad mental y esa estabilidad que otros muchos tienen, pero no. No la tienes y por desgracia eso te ha llevado a hacer un sinfín de locuras. Es muy fuerte pero según el FBI (por los datos recopilados de delincuentes), las personas que nacen bajo tu signo solar son las más peligrosas. Hay que tener cuidado contigo porque sabes que como se te cruce el cable no ves, no hay nada que pueda frenarte, tu boca es incapaz de callar y eres capaz de joderte tu vida sólo por joder la del otro. Más control Cáncer, sobre todo por eso, al final, es tu vida la que de verdad importa y sin la que a veces te quedas sólo por dar lecciones.

TAURO

Extremadamente temperamental

Sabes que puedes llegar a ser muy peligroso Tauro, pero normalmente lo haces en secreto. Como tienes muchísima paciencia sabes que tarde o temprano estarás ahí para reírte de todos los que se rieron de ti, para mirarles a los ojos y decirles: ahora te jodes tú. Puedes explotar muchísimo cuando algo te molesta pero normalmente eres de los que acumulas y a veces incluso te enfermas por no sacar toda esa rabia e ira que tienes contra el mundo. Tu peligrosidad no es a corto plazo, tú eres de los que sabe que la venganza mejor, en plato frío.

SAGITARIO

Muy severos, astutos, pero bombas a la hora de estallar por algo

Sagitario no es peligroso como tal, es una bomba cuando explota. Puede sacar todos los trapos sucios de hace años, puede darte donde más te duele, lo sabe, y lo hará con gritos y voces. Cuando Sagi se altera, es sencillamente imposible que hable con voz pausada, es improbable que puedas razonar con ella/él en ese estado... Pero también hay algo bueno y es que, a Sagi se le pasan las cosas deprisa. Es como si cuando se enfada se acordara de todo lo malo y después, su cabeza reseteara y no se acordara ni de lo que comió hoy. No es peligroso pero puede hacer mucho daño.

ARIES

Odia ser dominado, sabe manipular, demasiado genio

A Aries le pasa lo mismo que a sus compañeros los signos de fuego. Son capaces de explotar a la mínima y de hacer demasiado daño con sus palabras. Es cierto que de todos los signos de fuego, Aries es el primero y su fuego no quiere apagarse. Esto se traduce en que es mucho más manipulador que los demás. Aries sabe jugar con la mente pero le puede su ímpetu, y en vez de tener sangre fría para hacer las cosas le puede el calor que le entra por el cuerpo cuando se encabrona. Aries es peligroso porque es egoísta, y sí, muchas veces le da igual pisotear a los demás con tal de conseguir lo que quiere en la vida. El éxito. También es cierto que muchas veces no comprende el daño que puede llegar a hacer y sus acciones son casi automáticas. Muchas veces por la necesidad de no perder, de no quedarse atrás. Quizás incluso por miedo al fracaso...

CAPRICORNIO

Súper vengativo, quien se la hace se la paga, no sabe olvidar, y casi ni perdonar

Las cosas como son, Capricornio podría ser uno de los signos más peligrosos del Zodiaco. Al final, no da más miedo el que te explota en la cara si no el que no lo hace. El que sabes que te la devolverá porque algo has hecho mal pero no ahora si no cuando verdaderamente no lo esperes. Capricornio es peligroso por eso, porque se la guarda, porque siempre te la devolverá a menos que te hayas arrepentido de corazón, que te hayas disculpado después de llorar mucho. Sí, Capri necesita ver que tu disculpas son sinceras de verdad. Si no, prepárate para cuando menos te lo esperes.

VIRGO

Tiene una frialdad que asusta

Virgo es frío como el hielo cuando se trata de dar al otro lo que se merece. A pesar de que es un signo que en el fondo no le gustan las peleas ni el mal trato, si se la hacen, tarde o temprano se la pagan. Es cierto que no va a preparar la venganza minuciosamente ni se va a obsesionar por ello. Seguramente pasará hasta que la vida le de la oportunidad pero ten muy claro que cuando llegue ese día, se acordará de cada una de las cosas que le hiciste pasar y no dejará de hacer algo que sabe que mereces.

LIBRA

Es capaz de clavarte puñales por la boca, su especialidad

Libra no es de los que actúa físicamente, de hecho, es más bien de los que se larga cuando ve problemas cerca o cuando ve que algo no va a salir bien. Pero tiene una boquita de oro y es que, cuando de verdad se encabrona y ya han sobre pasado los límites de su paciencia, empieza a soltar perlitas por la boca capaces de tumbar al más fuerte. Libra no tiene filtro una vez que ha empezado. Y eso al final, puede hacer muchísimo daño. Y lo sabe, sabe que esa es su especialidad.

PISCIS

Mal genio, lobos con piel de cordero

Piscis tiene a su favor la fama que le precede. Es un signo muy soñador, muy pasional, muy creativo, muy tierno y sobre todo, muy sensible. Sí, claro que una cosa no quita la otra pero eh, de débil no tiene un pelo. Es más, seguramente por tener todas esas cualidades, cuando le hacen daño es capaz de ir a destrozar (verbalmente) a la persona que lo causó. Y además, lo peligroso de Piscis es que se ensaña de una manera exagerada, hasta que no termina con lo que empezó no para y si estás en su objetivo no podrás salir de ahí fácilmente.

ESCORPIO

Celoso, agresivo y sádico

Escorpio puede ser extremadamente peligroso cuando las cosas no van bien. Es capaz de manipular a los demás sin que éstos se den cuenta, es capaz de jugar con las mentes de otros y prácticamente de convencerles de todo. Es increíble su poder de persuasión y de convicción. Siempre ha movido los hilos en todo, siempre ha estado ahí, al frente de casi cualquier cosa, pero no es de los que se manchan las manos. Escorpio no perdona a no ser que te vea muy MUY arrepentido. Y ya no hablemos de olvidar...

LEO

Alto temperamento, psicóticos

Leo por las buenas es muy bueno pero por las malas... Cuidado. Es un signo de fuego así que, explota muy fácilmente, se escuda en que es una persona agradable y que no se mete con nadie. Pero el mundo a veces es duro y toca recibir, y ahí es cuando Leo, en vez de alejarse de todo, entra al trapo en menos de lo que canta un gallo. Vamos, que es de mecha muy cortita. Y sí, puede perder la noción de la realidad fácilmente, de ahí lo de psicótico. Es capaz de entrar en bucles durante días y también es capaz de hacerse mucho daño a si misma/o con tal de que la otra persona también sufra. En ese sentido puede lastimarse demasiado y perder más de lo que gana en un momento de estrés y rabia.

ACUARIO

Paranoico controlado

Generalmente, Acuario siempre tiene muy buen comportamiento. No sé, algo así como si nada pudiera sacarle de quicio pero eh, cuidado porque esto sólo es fachada. En el fondo, Acuario tiene muchísimas inseguridades que muchas de ellas se vuelven paranoias. Es la típica persona que por fuera te muestra un mundo que no tiene nada que ver con el mundo que tiene por dentro. Esto les hace peligrosos porque jamás sabrás por donde van a salir. Puede que pasen de todo y se larguen para siempre o puede que estén preparando la peor venganza de la historia contra la persona que les traicionó. Y el no saberlo, da miedo...

GÉMINIS

Lengua viperina, irónico, sarcástico pero inconstante

Géminis tiene mucho peligro, pero de ese peligro que no se ve, sólo se palpa. Puede ser una persona súper amable, súper habladora y alegrar el día a cualquiera pero también puede ser todo lo contrario, tu peor pesadilla. Cuando a Géminis le hacen daño no duerme, no descansa y se pasa las 24 horas del día pensando en ello y maldiciendo al HDP que le ha jodido así la vida. Géminis es peligroso en esta etapa porque puede llegar a cometer cualquier locura. Lo "bueno" de todo es que, si esta etapa pasa, se acaba entreteniendo con otra cosa y se "olvida" al menos hasta que no vuelva a reaparecer en su vida. Pero cuidado porque si te pilla durante su momento de odio y de rabia, puedes acabar llorando mucho...