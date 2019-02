Cuidá tus mensajes: Whatsapp permite proteger los chats con la huella dactilar

Muchos de los usuarios que suelen utilizar Whatsapp reclaman algunas veces que la aplicación no tiene suficientes medidas de seguridad. Por esto mismo, la compañía empezó el año con una actualización en lo que respecta a este tema, y ya lanzó una nueva versión donde es posible proteger los mensajes del chat con el reconocimiento de la huella dactilar o mediante el rostro del usuario.

Aunque la descarga de la actualización está disponible sólo para equipos de Apple, dentro de poco tiempo también podrá ser bajada para todos los que tengan teléfonos con Android.

Esta tecnología aprovecha los sistemas Touch ID (en el caso del 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus) y Face ID (en el caso de los iPhones X, XS, XS Max y XR) que tienen algunos celulares de Apple, y a través de funciones de seguridad biométricas, logra que el usuario tenga más seguridad, y mucha privacidad, en cuanto al contenido de sus conversaciones.

La primicia sorprendió a muchos, aunque lo cierto es que estas herramientas ya estaban en uso para quienes habían descargado la versión de prueba.

Es importante destacar que esta función no se aplica a cada chat en particular, sino que funciona directamente con la aplicación, lo que significa que sólo podrá acceder al Whatsappel dueño del celular con su huella o con el reconocimiento facial.

¿Cómo activar la función?

Para poner en uso esta nueva herramienta de seguridad hay que acceder a ajustes y luego ingresar a Cuenta/Privacidad y allí activar la opción "Bloqueo de pantalla".

Una vez que se activa, el usuario debe seleccionar el intervalo de tiempo en que se vuelve a activar el sistema, lo que hará variar su privacidad.

Fuente: Bigbangnews - San Juan 8