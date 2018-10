El último temor de Stephen Hawking

El renombrado astrofísico británico Stephen Hawking, fallecido el pasado 14 de marzo, predijo la aparición de una raza de superhumanos que podría aniquilar a la humanidad, informó Sunday Times en un artículo basado en los extractos del libro, que contiene últimos ensayos del científico y saldrá a la venta el 16 de octubre.





En su trabajo titulado 'Brief Answers to the Big Questions' ('Respuestas breves a preguntas serias'), el físico sugirió que las personas ricas pronto podrán elegir editar su propio ADN y el de sus hijos, para convertirse en superhumanos con capacidades mejoradas.





"Estoy seguro de que durante este siglo la gente descubrirá cómo modificar tanto la inteligencia como instintos como la agresión", escribió Hawking. "Probablemente aprueben las leyes contra la ingeniería genética con humanos. A pesar de ello, algunas personas no podrán resistir la tentación de mejorar sus características humanas, como la memoria, la resistencia a las enfermedades y la expectativa de vida", sugirió.





El astrofísico advirtió de que semejante desarrollo de la situación conlleva riesgos para aquellas personas que no podrán mejorar su ADN.





"Una vez que aparezcan tales superhumanos, surgirán problemas políticos importantes con las personas no mejoradas, que no podrán competir con ellos", escribió. "Presumiblemente, morirán o dejarán de ser importantes. En cambio, habrá una raza de seres que se diseñan a sí mismos y que están mejorando a un ritmo cada vez mayor", concluyó el célebre físico teórico.