Es viral: pide a las mujeres no depilarse durante el mes de enero

Un movimiento que promueve la aceptación del vello corporal entre las mujeres se ha puesto en marcha en Reino Unido coincidiendo con el nuevo año. Ha sido bautizado con nombre de 'januhairy', un juego de palabras en inglés de "peludo" y "enero" y anima a las mujeres a no depilarse el cuerpo durante todo el mes de enero desafiando este tabú social en un acto de positividad del cuerpo.

La idea partió de Laura Jackson, una estudiante de 21 años de tercer curso de arte dramático de la universidad de Exeter. Lo define como un experimento para que las mujeres se unan y se animen las unas a las otras para dejarse crecer el pelo.

"La aceptación del vello en la mujer es aún un predicamento, se nos muestra seguras con las piernas lisas, las cejas arregladas, las axilas depiladas, como si verdadero pelo de nuestro cuerpo fuera feo y desagradable", se queja. Y añade: "Estamos tan acostumbradas a depilarnos el cuerpo que nos sentimos extrañas con nuestro verdadero yo".

Laura cuenta que empezó a dejarse crecer el vello mientras preparaba un largo monólogo que reflexionaba sobre la mujer en la sociedad moderna el pasado mes de mayo. "Algunas partes para mí fueron difíciles y otras me hicieron abrir los ojos sobre el tabú del pelo corporal de una mujer -explica-. Tras unas semanas, empecé a acostumbrarme y me empezó a gustar mi cabello natural, y me gustó librarme de la incómoda depilación y me sentí liberada y con más confianza en mí mismo".

Fuente: San Juan 8