Eutanasiaron a Inuka, primer oso polar nacido en el trópico

Inuka, el primer oso polar nacido en un país tropical, fue eutanasiado este miércoles debido a una degradación de su salud, anunció el zoológico de Singapur, donde vivía el animal.Inuka, de 27 años, una edad que equivale a 70 años en los humanos, había nacido el 26 de diciembre de 1990 y era una de las principales atracciones del zoológico de Singapur.Imuka padecía diversos problemas de salud vinculados a su edad, en particular artritis.A principios de abril, fue sometido a un examen veterinario que concluyó que su estado de salud se degradaba rápidamente.Inuka era hijo de Nanook, un oso capturado en Canadá, y Sheeba, una osa proveniente de un zoológico de Alemania.La muerte de Inuka pone fin a una era en el zoológico de Singapur ya que la dirección anunció que no será remplazado y por lo tanto no habrá más osos polares.Los osos polares viven en países de clima frío como Groenlandia, Canadá o Rusia. Las temperaturas en Singapur, un archipiélago cercano al ecuador, casi nunca bajan de los 25 grados.