Fue a surfear y murió por la "ameba come cerebros"

Fabrizio Stabile tenía 29 años y era un fanático de los deportes extremos y el surf. De vacaciones en Waco (Texas, Estados Unidos), el joven fue al parque acuático Surf Resort Cable Park para sacarse el gusto de enfrentar las olas en el complejo que ofrece una enorme pileta con oleaje artificial.

Según contaron sus amigos, ya de regreso en su Nueva Jersey natal, el domingo 16 de septiembre Fabrizio se encontraba cortando el pasto de su casa cuando empezó a sentir un dolor de cabeza intenso. Nada calmaba el dolor así que se tomó unos calmantes y se fue a dormir, imaginando que al día siguiente todo iba a cambiar.

Pero los síntomas no cambiaron. El dolor era terrible así que apenas se levantó para tomar algo que lo calmara y volvió a la cama. Unas horas más tarde, su mamá entró en la habitación y se encontró con que su hijo ya era otro. No se podía mover, no podía hablar, apenas balbuceaba palabras sueltas.

Desesperada, su madre tomó el teléfono y fue trasladado de urgencia al hospital. Allí comenzaron a hacerle estudios para entender qué era lo que le sucedía. Los síntomas (inflamación del cerebro y fiebre) parecían ser compatibles con la meningitis bacteriana y decidieron sedarlo e iniciar un tratamiento específico.

Pero nada funcionaba, el joven no respondía a estos tratamientos y su estado seguía empeorando. Entonces se le realizaron pruebas para detectar enfermedades causadas por diversas bacterias y virus, pero la respuesta no aparecía. Pasaron algunos días hasta que una de las pruebas dio positivo, y vieron de qué se trataba. Era la letal "Naegleria fowleri", una ameba (parásito) que viaja desde la nariz hasta el cerebro provocando daños irreversibles al destruir el tejido cerebral. El chico sufría meningoencefalitis amebiana primaria (MAP) una enfermedad rara y extremadamente grave, con una tasa de mortalidad del 98%. El 21 de septiembre pasado, un día después de que finalmente descubrieran qué tenía, Fabrizio murió.