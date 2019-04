Habló Ángel, el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma tras ser liberado

La Justicia española decidió dejar en libertad, sin medidas cautelares, a Ángel Hernández (70), el hombre detenido este miércoles por haber ayudado a morir a su pareja, María José Carrasco, aquejada de esclerosis múltiple en fase terminal.

Sobre el acusado pesa una imputación inicial por la supuesta comisión de un delito de cooperación al suicidio. Durante su comparecencia judicial, Ángel Hernández ha reconocido los hechos investigados: que suministró una sustancia -pentobarbital sódico- para ayudar a morir a su esposa, de 61 años, víctima de esta enfermedad desde hace tres décadas.

"He declarado todo lo que hice por mi mujer y ahora me encuentro afectado y asumiendo su fallecimiento. Los funcionarios y la Policía han empatizado conmigo, se han portado muy bien y estaban de acuerdo conmigo; me lo han dicho expresamente", dijo Hernández a la salida del juzgado.

María José Carrasco tenía 61 años y padecía esclerosis múltiple en fase terminal.

"Mi mujer me lo ha pedido siempre y en los últimos cuatro meses me lo pedía constantemente", dijo en declaraciones que publicó el El País de España.

Hernández ha pedido a los medios de comunicación "que se dediquen a los que tienen este problema" porque "hay mucha gente que está en la misma situación y hay que ayudarla".

Tras salir del juzgado acompañado por Carlos, hermano de María José, y por su abogada, Olatz Alberdi, Hernández tenía previsto volver a su casa para ducharse y dormir, ya que no lo había hecho en las últimas 48 horas, y después, preparar el funeral de Carrasco, que será cremada "sin espectáculos", según ha explicado.

"Ahora hay que apoyarlo a él para que todo este tiempo que le ha dedicado a su mujer en la situación que estaba lo dedique un poco para él, que falta le hace", pidió Carlos, en referencia a su cuñado.