Hallaron un submarino alemán en el que podría haber escapado Hitler

El submarino alemán U-3253, que presuntamente podría haber trasladado a Latinoamérica a altos jerarcas nazis al término de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Adolf Hitler, fue hallado en el fondo del mar, cerca de las costas de Dinamarca.

Así lo reporta el Museo de la Guerra del Mar de Jutland, situado en la ciudad danesa de Thyboron, cuyos investigadores dieron con el sumergible.



El U-3253 fue localizado a 10 millas náuticas al norte de la más septentrional de las ciudades danesas, Skagen, y se encuentra a una profundidad de 123 metros.



Hasta ahora se creía que un bombardero británico, el B-24 Liberator, había hundido al submarino U-3253 con sus 58 tripulantes a bordo, el 6 de mayo de 1945. Sin embargo, los restos de la nave no fueron localizados, lo que desató numerosos rumores acerca de que el submarino, supuestamente con altos funcionarios nazis e, incluso, con el propio Hitler a bordo, podría haber escapado a América Latina.



Ahora el Museo de la Guerra del Mar de Jutland asegura no haber encontrado evidencias de que jerarcas nazis se encontraran entre las víctimas del hundimiento.



El director del museo, Gert Normann Andersen, opina que los rumores se originaron debido a que se trataba de un submarino de gran capacidad, ya que era "muy moderno y de larga distancia" capaz de estar bajo el agua durante un tiempo prolongado. Por otra parte, agrega Andersen, la nave se dirigía a Noruega y no a América Latina.



Existen muchas teorías que sugieren que Hitler, con otros dirigentes de alto rango, escaparon a América Latina al término de la Segunda Guerra Mundial. Las hipótesis se centran en Argentina, donde en 2017 fueron encontrados objetos nazis.



El historiador ruso Vasilii Jristofórov reveló recientemente la existencia de una imagen de rayos X de la mandíbula de Hitler, que, según él, permite comprobar que el líder nazi efectivamente se suicidó en 1945.