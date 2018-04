La revolución digital es una realidad concreta

La revolución digital pasa por la forma de conectarse mediante diferentes dispositivos, y a fines de año existirán más de 8.400 millones de "cosas" conectadas en el mundo, por lo que expertos advierten que la carrera de los negocios la ganarán aquellas empresas que "mejor utilicen la tecnología para crear una ventaja competitiva".



Así surge de datos de la consultora Gartner, según los cuales en apenas dos años se espera que haya más de 20.400 millones de cosas conectadas, una cifra que hace años era impensable, pero que con la revolución tecnológica se ha convertido en una realidad.



La tecnología dejó de ser exclusividad de las empresas de tecnología y pasó a ser necesidad de todas las empresas, y en particular de muchos profesionales independientes. En este punto hay coincidencia.

En los últimos años, el mundo jurídico inició, por un lado, un proceso de renovación interno propio de la profesión, y por otro, una revolución provocada por los efectos de la transformación digital que está impactando en todos los niveles de la sociedad.



Esto pasa también en otros grandes mercados como el fiscal, contable y comercio exterior; financiero y riesgo corporativo; y de medios de comunicación, entre otros.



"Los estudios jurídicos, contables, financieros, y demás profesionales independientes necesitan modificar sus dinámicas y procesos tradicionales para poder ser eficientes en un escenario caracterizado por la automatización de tareas, el aumento de la interconectividad y movilidad", explicó José Domínguez, CTO de Thomson Reuters en Ibero-América.



Indicó que "ya no sólo alcanza con tener equipos altamente capacitados, ni gestionar una cartera de clientes diversificada y fidelizada. Tampoco parece ser suficiente seguir ofreciendo los mismos servicios o utilizando los mismos procesos tradicionales de gestión".



Algunas de las tendencias que ya están afianzándose, orientadas a trabajar con mayor rapidez, eficiencia y calidad son la Migración a la Nube, la Automatización de Tareas, el uso de Big Data y el "Blockchain".



"Estamos atravesando un proceso de transición, en la Argentina y el mundo, hacia el software en la nube, impulsado por la necesidad de bajar costos, aumentar la seguridad y al mismo tiempo tener mayor interconectividad y movilidad", señaló.



La dinámica de las organizaciones está cambiando y los clientes cada vez valoran más recibir un servicio prácticamente 24x7x365.



Los profesionales independientes necesitan tener toda la información centralizada, con acceso remoto disponible desde cualquier lugar y a cualquier hora. Ven la nube como una forma rápida de utilizar sistemas tecnológicos específicos para cada sector sin la necesidad de hacer una gran una inversión inicial en hardware, software y servicios de soporte", agrega Domínguez.



Según una encuesta realizada por el ABA´s Legal Technology Resource Center, el uso de este tipo de soluciones tecnológicas entre los profesionales independientes creció un 20% con respecto al año anterior y proyecta un aumento progresivo para los próximos años.



Según un informe de Gartner, alrededor del 30% de las empresas ya han implementado y están utilizando tecnologías Big Data.



Lo que viene

A pesar de que todavía hay directivos que no han tomado nota del costo de oportunidad perdido al no apostar por estas tecnologías, todo apunta a que el boom de implantaciones puede ser inminente, revolucionando en los próximos 2 ó 3 años la forma en que se tratan los datos y se trabaja en analítica de negocios.



"Cuando hablamos de blockchain, hablamos de un sistema distribuido, seguro e inalterable. Esta tecnología se puede incorporar al mercado profesional a través de los smart contracts, por ejemplo. En este contexto, blockchain en sí va a ser la regulación y no se va a necesitar un tercero o una entidad central para poder validar un contrato, por ejemplo", señaló.