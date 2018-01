Liam Neeson ve una "caza de brujas" en las denuncias de abusos sexuales

El actor británico Liam Neeson, popularmente conocido por su interpretación de Oskar Schindler en el filme "La lista de Schindler", afirmó hoy que la oleada de escándalos sexuales en la industria del espectáculo tiene componentes de una "caza de brujas", aunque celebró que haya un movimiento "saludable" en contra de los abusos.



Durante una entrevista concedida al canal público irlandés RTE, el actor nacido en Irlanda del Norte expresó: "Hay algunas personas famosas que de pronto fueron acusadas de tocar la rodilla de alguna chica, y de forma repentina perdieron sus programas".



Neeson, de 65 años, quitó peso a las acusaciones que afrontan colegas como Dustin Hoffman y afirmó que "hay algo de caza de brujas", al tiempo que agregó: "No estoy diciendo que yo haya hecho cosas similares a lo que él hizo. Al parecer, tocó el pecho a una chica y cosas así, pero se trata de cosas infantiles".



Hoffman ("Kramer Vs. Kramer") fue denunciado en noviembre pasado por Anna Graham Hunter de acoso sexual por un hecho ocurrido en 1985 durante el rodaje de la película "La muerte de un viajante"; y un mes después se dieron a conocer, en revistas como "Variety" y "The Hollywood Reporter", otras acusaciones de acosos perpetrados durante los 70 y 80.



Las mujeres, algunas de las cuales no quisieron que se difundieran sus nombres, acusaron a Hoffman, de 80 años, entre otros hechos, de haberlas manoseado, de haberlas obligado a hacer actos sexuales, de haberse desnudado ante ellas o de haberse masturbado.



"Cuando estás haciendo una obra y estás con tu familia -otros actores y técnicos- haces cosas idiotas", afirmó Neeson en relación a las acusaciones contra Hoffman y cuestionado sobre su opinión acerca del movimiento conocido como "Me Too" ("Yo también"), que surgió para denunciar abusos sexuales en las redes sociales, indicó que "es saludable" y está afectando "a todas las industrias", aunque "en este momento parece estar centrado en Hollywood", informó EFE.