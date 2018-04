"Lo que estoy haciendo debería haberse hecho hace tiempo", dijo Trump sobre Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, remarcó que la negociación que lleva adelante con Corea del Norte permitió que ese país haya "aceptado la desnuclearización", al apuntar hoy que esto "debería haberse hecho hace mucho tiempo".



"(En las negociaciones con Corea del Norte) no hemos renunciado a nada y (ellos) han aceptado la desnuclearización (¡genial para el mundo!), el cierre del sitio (de pruebas nucleares) y no más pruebas!", escribió en su cuenta de la red social Twitter.



El líder norcoreano, Kim Jong-un, anunció el viernes pasado el cese de las pruebas nucleares y de misiles, aunque no hizo mención específica al proceso de desnuclearización, uno de los principales objetivos de la Casa Blanca en su política hacia el aislado país asiático.



Kim Jong-un hizo el anuncio cuando se prepara una cumbre con Trump para mayo o junio próximos, la primera de la historia entre jefes de estado de los dos países.



"Estamos muy lejos de llegar a una conclusión sobre Corea del Norte, tal vez las cosas salgan bien y tal vez no, sólo el tiempo dirá", advirtió sin embargo Trump en otro tuit.



Esta semana, anunció que el director de la CIA y nominado como secretario de Estado, Mike Pompeo, viajó a Corea del Norte en Semana Santa para reunirse con Kim, un encuentro de alto nivel que fue "muy fluido", según Trump, y que tenía como objetivo preparar el encuentro.



Dos días antes de este encuentro secreto, Kim había viajado en tren a China, principal sostén del régimen norcoreano, para reunirse en Beijing con el presidente chino, Xi Jinping.



Trump se reunió esta semana en su club privado de Mar-a-Lago, en West Palm Beach, en Florida, con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, al que ofreció garantías de que Washington tendrá en cuenta la seguridad de Japón, aliado histórico de Estados Unidos, cuando se entreviste con el líder norcoreano, reseñó la agencia de noticias EFE.



En tanto, las dos Coreas celebrarán mañana la tercera reunión de trabajo para seguir tratando temas de seguridad, protocolo y cobertura mediática de la histórica cumbre que reunirá a sus jefes de Gobierno el próximo viernes 27 en la frontera.



La reunión preparatoria fue propuesta por Pyongyang y tendrá lugar en el pabellón Tongilgak de la franja norte de la militarizada frontera intercoreana, según informó hoy el portavoz de la oficina presidencial surcoreana, Yoon Young-chan, en una conferencia de prensa recogida por la agencia de noticias local Yonhap.



Se espera que los oficiales de ambos países incluyan en los temas a tratar detalles como la hora exacta a la que se encontrarán los líderes, cómo accederá el mariscal norcoreano, Kim Jong-un, al Peace House, el pabellón del lado sur de la frontera donde se celebrará la cumbre, o si posteriormente habrá una rueda de prensa conjunta.



El encuentro entre Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-In será el primero entre mandatarios coreanos en 11 años y el tercero de la historia, tras los mantenidos por el fallecido líder y padre de Kim, Kim Jong-il, y los jefes de estado surcoreanos Kim Dae-jung y Roh Moo-hyun en los años 2000 y 2007, respectivamente.





